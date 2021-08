Teamcheck FC Bayern: Julian Nagelsmanns Überraschungs-Ei

Der Trainer: Julian Nagelsmann

Der spannendste Neuzugang des FC Bayern München sitzt auf der Trainerbank. Julian Nagelsmann, 34 Jahre jung, geboren im bayerischen Landsberg am Lech, fußballerisch groß geworden als Spieler ausgerechnet beim Lokarivalen TSV 1860 München, verpflichtet für angeblich und längst dementierte 25 Millionen Euro, ausgestattet mit einem Fünf-Jahres-Vertrag - aber noch ohne jeden Titelgewinn als Trainer.

Vorgänger Hansi Flick konnte am Ende offenbar nicht mehr mit den Bayern-Verantwortlichen. Zu mühsam waren die Diskussionen über Neuzugänge, zwischen Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic knirschte es, mal lauter, mal leiser.

Nagelsmann weiß, worauf er sich einlässt. Bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz gab er sich in Sachen Spielern demütig. "Am Ende ist es so: Der Verein bezahlt den Spieler und verpflichtet ihn ... Den Hut sollte schon der Verein aufhaben", sagte er Anfang Juli.

In einem Porträt in den sozialen Netzwerken deutete er einen Tag zuvor aber auch an, dass er durchaus auch forsch auftreten will: "Du hast als Cheftrainer immer die Option, auch übergreifend über die Mannschaft hinaus ein paar Dinge zu bewegen im Verein. Das werde ich auch hier probieren."