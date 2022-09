Teamcheck FC Bayern Frauen: Der Traum vom großen Coup

So lief die vergangene Saison

Die Zielsetzung vor der Spielzeit war eindeutig: Nach dem Meisterschaftsgewinn 2021 sollte mindestens der Titel verteidigt werden. Auch das Double aus Meisterschaft und Pokal schien ein realistisches Ziel. Doch nach einem Traumstart mussten sich die Münchnerinnen ab dem 7. Spieltag mit der Rolle des Jägers abfinden.

Bis zum Ende der Saison konnten die Bayern Frauen den VfL Wolfsburg nicht mehr entthronen. Es blieb nur der Vizemeistertitel. Auch im Pokal zog der FCB den Kürzeren. Im Halbfinale kassierten die Münchnerinnen eine 1:3-Niederlage vor heimischer Kulisse, die titellose Saison war besiegelt.

Ein Highlight gab es in der sonst eher trostlosen Saison der Münchnerinnen dennoch: Erstmals durften die Spielerinnen im Viertelfinale der Champions League in der Allianz Arena auflaufen. 13.000 Zuschauer waren in der Arena zu Gast: Rekordkulisse für die FC Bayern Frauen und der Lohn für das, was die Bayerinnen in den vergangenen Jahren erreichten. Und doch war am Ende kaum jemand mit der Saison zufrieden. Zu groß waren die Ambitionen vor der Spielzeit, zu wenig stand am Ende zu buche.

Konsequenzen wurden gezogen. In "einvernehmlichen Gesprächen" beschlossen der Klub und Cheftrainer Scheuer getrennte Wege zu gehen. Die Trennung kam überraschend, Scheuer hatte das Team seit seiner Verpflichtung 2019 kontinuierlich weiterentwickelt.

Der Neue

Neue Impulse soll nun sein Nachfolger Alexander Straus setzen. Der 46-Jährige war der Wunschkandidat der Münchner. In seiner Heimat wurde er zuletzt norwegischer Meister mit SK Brann. "Er bringt langjährige und vielseitige Erfahrungen auf Topniveau mit. Alexander zeichnet aus, Spielerinnen und Mannschaften weiterentwickeln zu können. Für uns wie unseren neuen Cheftrainer wird das ein Neustart, in dem eine große Chance liegt", sagte Abteilungsleiterin Karin Danner.