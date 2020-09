Teamcheck FC Bayern: Ein holpriger Saisonauftakt droht

Wer kommt, wer geht?

Der FC Bayern agierte in der Coronazeit bisher äußerst zurückhaltend auf dem Transfermarkt. Mit Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City kam bisher nur ein Hochkaräter an die Isar. Daneben sind Tanguy Nianzou Kouassi (ablösefrei von Paris St. Germain), Adrian Fein (bisher an den Hamburger SV ausgeliehen) und Torwart Alexander Nübel (ablösefrei von Schalke 04) eher Schnäppchen-Transfers für die Zukunft.

Zahlreiche Nachwuchstalente sollen in der kommenden Saison bei anderen Klubs Spielpraxis sammeln: Oliver Batista-Meier wird nach Heerenveen ausgeliehen, Sarpreet Singh und Torwart Christian Früchtl zum 1. FC Nürnberg.

Mittelfeldlenker Thiago verlässt die Bayern Richtung Liverpool, die Triple-Sieger Ivan Perisic (Inter Mailand), Philippe Coutinho (FC Barcelona) und Alvaro Odriozola (Real Madrid) kehren nach Leihende zu ihren Heimatklubs zurück. Offen ist zudem noch die Zukunft von David Alaba und Javier Martínez - den Bayern könnten also noch weitere zentrale Säulen wegbrechen.

Auch der bisherige Ersatztorwart Sven Ulreich hat sich noch nicht festgelegt. Als Nummer drei hinter Manuel Neuer und Alexander Nübel würde er vermutlich kaum an der Isar bleiben.

Stand jetzt scheint der Kader angesichts einer kräftezehrenden Saison mit vielen englischen Wochen eher zu knapp aufgestellt, was auch schon Spieler anmerkten. "Ich glaube, dass man mindestens jede Position doppelt besetzt haben sollte", sagte beispielsweise Mittelfeldspieler Leon Goretzka.

Trainer Hansi Flick unterstrich ebenfalls, dass er sich noch Verstärkungen erhofft. Aber auch, dass es eine Hängepartie werden könnte: "Wir sind mit Hasan (Salihamidzic, Anm.d.Red.) in Kontakt und sind guten Mutes, dass wir noch was machen können. Aber aktuell wird es sehr, sehr eng mit Spielern."