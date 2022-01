Teamcheck FC Bayern: Corona wird die Münchner nicht stoppen

So lief die Hinrunde

Auf dem Papier lief es bestens für den Rekordmeister - 43 Punkte, 56:16 Tore. Zwei Niederlagen mussten die Bayern hinnehmen - zuhause verloren sie am 7. Spieltag 1:2 gegen Frankfurt und am 12. setzte es eine 1:2-Niederlage beim FC Augsburg. Und so nebenbei: 56 Treffer in der Hinrunde sind ein neuer Rekord in der Bundesliga-Geschichte.

Und obwohl die Tabelle eine klare Sprache spricht - spielerisch überzeugend trat der FC Bayern nicht immer auf. Vor allem die Defensive zeigte sich oft auffallend lässig. Der von Leipzig verpflichtete Dayot Upamecano konnte bislang noch nicht die Lücke von David Alaba schließen und die Rolle des Abwehrchefs einnehmen. "Oft ist es so, dass Manuel Neuer gut hält und Gegentore verhindert. Das geht oft zu einfach", stellte Trainer Julian Nagelsmann fest. Am deutlichsten wurde dies bei der 0:5-Pokal-Pleite bei Borussia Mönchengladbach.