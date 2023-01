Artikel mit Audio-Inhalten

> Sport > Teamcheck FC Augsburg: Wie lange hält die "Unabsteigbarkeit"

Teamcheck FC Augsburg: Wie lange hält die "Unabsteigbarkeit"

Vieles sollte beim FC Augsburg in dieser Saison anders werden. Und doch erinnert so manches an die vergangenen Spielzeiten. Die Augsburger stecken erneut im Abstiegskampf. Im Trainingslager macht sich Unruhe breit.