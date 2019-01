Teamcheck FC Augsburg: Trainer Baums Personal-Puzzle

So lief die Hinrunde

Es war eine enttäuschende Hinserie für den FC Augsburg. Zwar startete die Mannschaft mit einem 2:1-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf in die Saison, danach durfte sie sich allerdings nur noch zwei weitere Male über Siege freuen: Am sechsten Spieltag bezwang sie Freiburg 4:1, am neunten gewann sie 2:1 in Hannover. In den letzten sieben Partien vor der Winterpause holten die Augsburger nur zwei Punkte und rutschten auf den 15. Tabellenplatz ab. Immerhin: Im DFB-Pokal sind sie noch dabei und treffen in der dritten Runde auf Holstein Kiel.

Wer kommt, wer geht

Auf der Torhüter-Position herrscht ein neuer Konkurrenzkampf. Gregor Kobel ist bis zum Sommer von 1899 Hoffenheim ausgeliehen worden. Weder Andreas Luthe noch Fabian Giefer hatten in der Hinrunde die Erwartungen von Trainer Manuel Baum und Manager Stefan Reuter erfüllt. Kobel zeigte sich im Training reaktionsschnell und selbstbewusst. "Ich bin top motiviert", verkündete der 1,94 Meter große Schlussmann. Wen er beim Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf ins Tor stellt, hat Trainer Baum allerdings noch nicht bekanntgegeben.

Schon vor der Saison hatte sich Baum, als Spieler selbst Torhüter beim Bayernligisten FC Ismaning, viel Zeit gelassen und erst kurz vor dem ersten Saisonspiel seine Entscheidung für Giefer bekanntgegeben. Als der dann mehrmals patzte, reagierte der Trainer und wechselte zu Luthe. Eine Entscheidung, die den ehemaligen Keeper emotional sehr mitgenommen hatte.