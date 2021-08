Teamcheck FC Augsburg: Mit Weinzierl zurück in die Erfolgsspur

Markus Weinzierl: Verlorener Sohn und Hoffnungsträger

Der verlorene Sohn ist also zurück. Markus Weinzierl, der die bislang erfolgreichste Zeit seiner Trainerlaufbahn von 2012 bis 2016 beim FC Augsburg erlebte, ehe er beim FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart glücklos blieb, wurde drei Spieltage vor Ende der abgelaufener Saison als "Retter" zurückgeholt. Nun soll er eine zweite Ära bei den Schwaben prägen.

Der 46-Jährige hat bereits erklärt, dass sich die Rückkehr anfühlte wie Nachhause kommen. Das hören sie gern in Augsburg. In den letzten drei Spielen der abgelaufenen Spielzeit holte Weinzierl noch einen Sieg (2:0 gegen den späteren Absteiger SV Werder Bremen). Ein grundsätzlicher Kurswechsel war in der Kürze der Zeit logischerweise nicht möglich. Der soll nun in der mittlerweile elften Bundesligasaison folgen.

Was Weinzierl schon geschafft hat: Der unter Vorgänger Heiko Herrlich schwächelnde Stürmer Florian Niederlechner hatte und hat wieder Spaß am Fußball und deutete direkt an, dass er wieder an seine alte Form anknüpfen kann (in der Saison 2019/2020 erzielte er 13 Treffer).

Auch andere Profis wie den häufig verletzten Tschechen Jan Moravek will Weinzierl wieder in die Spur bringen: "Jan ist aktiv, mutig und spielstark. Er besitzt eine hohe Laufbereitschaft und verkörpert den FC Augsburg. Die Mannschaft baut auf seine Persönlichkeit", so der Coach.

Grundsätzlich will der Trainer wieder eine andere Körpersprache sehen, als dies zuletzt unter Herrlich zu beobachten war. Die Anzahl der individuellen Fehler, die immer wieder zu Gegentoren führten, möchte er minimieren. Weinzierl fordert volle Konzentration.

Die Vorbereitung lief für ihn zufriedenstellend. Gegen Paris Saint Germain verlor die Mannschaft etwas unglücklich mit 1:2. Nach dem 3:1-Sieg gegen Cagliari Calcio im letzten Test vor dem DFB-Pokalspiel beim Greifswalder FC resümierte Weinzierl aber: "Wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt und das Beste aus den Umständen gemacht. Obwohl die Vorbereitung durch die EM und die Copa América etwas zerrissen war, hat sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel gesteigert und so wollen wir weitermachen. Offensiv wurden bereits viele Dinge umgesetzt, die wir trainiert haben."