Teamcheck FC Augsburg: Die Kellerkinder aus Schwaben

Seit zehn Saisons spielt der FC Augsburg in der Bundesliga. Zwar haben sich die Schwaben in der Bundesliga festgebissen, doch meistens landeten sie am Ende im unteren Tabellendrittel. Das Etikett als ewiger Underdog ist er der FCA in der Jubiläumssaison dennoch allmählich los.

So lief die Hinrunde

Die Hinrunde des FC Augsburg war vor allen Dingen geprägt von einem Thema: Abstiegskampf. Quasi ab Spieltag eins befand sich das Team von Markus Weinzierl im Tabellenkeller. Seit dem sechsten Spieltag pendelt der FCA zwischen Platz 15 und 16 - und somit zwischen Klassenerhalt und Relegation - hin und her. Nicht unbedingt das, was sich die Augsburger vor der Saison erhofft hatten. Doch auch nicht überraschend.

Schwäche Phasen und bessere Leistungen wechselten sich ab, ohne dass der FCA ganz tief in die Krise stürzte oder einen Höhenflug hatte. Dabei konnten sich die Markus Weinzierl stets auf die Leistungen seines Torwarts Rafal Gikiewicz verlassen. Auch Neuzugang Niklas Dorsch und Abwehrspieler Reece Oxford wurden im Laufe der Hinrunde zu Leistungsträgern.

Höhepunkt der Hinrunde war definitiv der überraschende 2:1-Sieg gegen den FC Bayern. Tore von André Hahn und Mads Pedersen hatten den FCA früh auf die Siegerstraße gebracht; die entschlossene Verteidigung und eine gute Leistung von Gikiewicz hielten den Favoriten bis zum Schlusspfiff auf die nötige Distanz. Die höchste Niederlage (0:4) gab es direkt am ersten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim - gegen die geht es auch beim Rückrundenstart am 8. Januar.

Wer kommt, wer geht?

Aktuell gibt es weder feste Verpflichtungen, noch Abgänge. Gerüchte über einen Wechsel von Danny Da Costa von Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt nach Schwaben halten sich hartnäckig. Auch der Nachwuchsspieler des FC Bayern Nemanja Motika wird seit Wochen als möglicher Wechselkandidat gehandelt. Auf der anderen Seite wird spekuliert, ob Abwehrchef Felix Uduokhai den Verein verlassen könnte.

FCA setzt weiter auf Markus Weinzierl

Im April 2021 hat Markus Weinzierl den FC Augsburg zum zweiten Mal übernommen. Am neunten Spieltag hatte der Stuhl des Trainers leicht gewackelt. Nach der 1:4-Niederlage gegen Mainz habe es "richtig gekracht“, berichtete Vereinschef Klaus Hofmann damals der Augsburger Allgemeinen. Doch Hofmann hielt an Weinzierl und Manager Stefan Reuters fest: "Es wurde inhaltlich gesprochen. Am Ende aller Gespräche steht die Überzeugung, dass wir in unserer Konstellation gemeinsam wieder erfolgreich sein werden.“

Erwartungen an die Saison:

Konstantere Leistungen, weniger Verletzungen und Ausfälle, eine Offensive, die deutlich mehr Torgefahr ausstrahlt und nicht nur 17 Treffer in 17 Spielen erzielt, gerne auch ein ordentliches Polster auf den Tabellenkeller: Darüber würde sich Weinzierl und die Verantwortlichen des FCA sicherlich sehr freuen. Doch das große Ziel heißt ganz simpel: Klassenerhalt. Besonders die Phase vor der Winterpause geben Grund zur Hoffnung, dass das klappen kann.