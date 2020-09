11.09.2020, 08:47 Uhr

Teamcheck FC Augsburg: Bitte nicht wieder Abstiegskampf

"So etwas wie letzte Saison darf nicht wieder passieren", sagt Trainer Heiko Herrlich. Der FC Augsburg will nach einer mäßigen Saison 2019/20 die zehnte Bundesliga-Spielzeit in Folge im stabilen Mittelfeld beenden.