Teamcheck: Aufsteiger Würzburger Kickers droht schwere Saison

Der Trainer

Michael Schiele ist der Vater des Erfolgs. Der gebürtige Heidenheimer formte in Würzburg, seit er 2017 vom Co- zum Cheftrainer befördert wurde, in Unterfranken eine schlagkräftige, leidenschaftliche Truppe. Doch lange musste Schiele auf seine Vertragsverlängerung warten. Erst nach dem Aufstieg in die 2. Liga gab es den neuen Kontrakt.

"Michael hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet und den Verein zurück in die 2. Liga geführt. Dafür sind wir ihm als Verein sehr dankbar und freuen uns auf die neue Saison mit ihm", sagte der Kickers-Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer. Fußballchef Magath ergänzte: "Michael ist der richtige Mann, um diese schwierige Aufgabe in der 2. Bundesliga bei und mit den Kickers zu lösen."