Teamcheck 1. FC Nürnberg - ersehnter Schritt nach vorne

Erwartungen an die Saison

Die Nürnberger sind überzeugt, in der neuen Spielzeit nicht mehr in Abstiegsgefahr zu geraten, sondern vielmehr in der Tabelle nach oben schauen zu können. Der Grundstein für die erhoffte sorgenfreie Saison wurde im Vorbereitungscamp in Natz-Schabs gelegt - für Klauß die "intensivste Phase unserer Vorbereitung".

Zuletzt fehlte der Mannschaft ein Anführer. Speziell die Neuzugänge Hübner und Schindler sind deshalb von Anfang an als neue Chefs auf und neben dem Platz gefragt. Auf ihnen ruhen viele Hoffnungen.

Verbesserungspotenzial gibt es in allen Mannschaftsteilen. Die Tatsache, dass der Club auswärts genauso viele Punkte holte wie im heimischen Max-Morlock-Stadion zeigt, dass es besonderen Nachholbedarf gibt, wenn es darum geht, das Spiel zu machen.

Sollte der Saisonstart mit Partien zuhause gegen Erzgebirge Aue, beim SC Paderborn und gegen Fortuna Düsseldorf gelingen und schlagen die Neuzugänge wie erhofft ein, ist eine bessere Platzierung als in der Vorsaison drin. In der hochkarätig besetzten 2. Bundesliga dürften die Fanträume vom Wiederaufstieg noch zu früh kommen.