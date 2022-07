Teamcheck 1. FC Nürnberg - endlich reif für den Aufstieg?

Transfermarkt: Daferner will wie Mario Gomez knipsen

Eines der größten Defizite der "Clubberer" in der vergangenen Spielzeit: die Chancenverwertung. Nur 49 Tore in 34 Spielen - so schwach war keines der Spitzenteams in Liga zwei. Zum Vergleich: Das Spitzentrio Schalke 04, Werder Bremen, Hamburger SV netzte 72 Mal, 65 Mal und 67 Mal ein.

Der Königstransfer ist insofern Stürmer Christoph Daferner von Dynamo Dresden. Der beim FC Augsburg und dem TSV 1860 München ausgebildete Stürmer kehrt zurück in seine bayerische Heimat. Bei Dresden war er der Knipser schlechthin und erzielte 13 der 33 Saisontore. Sein Vorbild ist Mario Gomez - und die Club-Verantwortlichen sehen in ihm einen ähnlichen Stürmertyp.

Kwadwo Duah - Sturmoption aus der Schweiz

Eine weitere Sturmoption kommt aus der Schweiz mit Offensivmann Kwadwo Duah. Der bringt die Referenz von zwölf Tore in 49 Spielen für den FC St. Gallen mit, Nürnberg hatte sich bereits ein Jahr intensiv um Duah bemüht.

Daferner und Duah sind die Neuzugänge sieben und acht bei den Mittelfranken für die Saison 2022/23. Zuvor hatte der Club bereits Erik Wekesser (Jahn Regensburg), Shawn Blum (1. FC Kaiserslautern), Sadik Fofana (Bayer Leverkusen), Louis Breunig (Würzburger Kickers) sowie Manuel Wintzheimer und Jan Gyamerah (jeweils Hamburger SV) verpflichtet. Wintzheimer ist ebenfalls ein entwicklungsfähiger Angreifer.