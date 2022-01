Teamcheck 1. FC Nürnberg: Eingespielt zum Erfolg

Der Trainer

Robert Klauß kam vor eineinhalb Jahren als junger Coach ohne Cheftrainererfahrung aus Leipzig nach Nürnberg. Nach einem durchwachsenen ersten Jahr, in dem der 37-Jährige durchaus kritisch beäugt wurde, scheint er nun seine Idee vom Fußball besser vermitteln und durchsetzen zu können.

"Robert ist sehr bodenständig, er hat diesen Trainerjob von der Pike auf gelernt, er versteht den Fußball. Bei seiner Entwicklung merke ich jetzt, dass er mehr Emotionalität zeigt, er wird wärmer. Das sind so kleine Entwicklungsschritte, die ich an ihm ausmache", lobte ihn Hecking kürzlich.

Kurzfristige Ziele sind Klauß nicht zu entlocken. Zwei Wünsche will er aber mittelfristig mit dem 1. FC Nürnberg verwirklichen: "Mein Ziel ist es, einen Heimsieg in einem ausverkauften Max-Morlock-Stadion zu erleben", sagte er im vereinseigenen Podcast. Sein zweites Ziel: "Ich will mit diesem Club in die erste Liga!" Wann das klappen soll, ließ er freilich lieber offen.