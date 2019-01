Teamcheck 1. FC Nürnberg: Angst vor dem Absturz

Wer kommt, wer geht

Die Fans hatten auf die eine oder andere Verstärkung gehofft. Laut Sportvorstand Andreas Bornemann wäre dafür auch etwas Geld da. Passiert ist bis dato allerdings nichts. "Im Winter sind meiner Ansicht nach vor allem Spieler auf dem Markt, die aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren", sagt Bornemann, "weil sie verletzt waren, nicht in Form sind, ihr Trainer auf andere Spieler setzt." Ob also bis zum Start gegen die Hertha noch jemand dazukommt, scheint also fraglich.

Ex-Spieler wie Josip Drmic, den Borussia Mönchengladbach gerne abgeben würde, oder woanders kalt gestellte Profis wie Holger Badstuber (VfB Stuttgart) könnten eine Option sein.

"Man muss nicht ständig hadern oder zweifeln oder alles schlecht sehen." Sportvorstand Andreas Bornemann

Hoffnung macht vor allem die Rückkehr von vier Stammkräften. Kapitän Hanno Behrens, Außenverteidiger Enrico Valentini, Mittelfeldspieler Eduard Löwen und Torwart Christian Mathenia, den Trainer Michael Köllner bereits offiziell zur "Nummer eins" gekürt hat, sind nach Verletzungen wieder da. Schon gegen Berlin sollen sie mithelfen, ihr Team wieder zu stabilisieren. "Das war eine herbe Schwächung, dass ausgerechnet die vier ausgefallen sind", bemerkte Köllner.

Der Club vertraut also dem vorhandenen Personal. Eduard Löwen gilt als einer der Gewinner des Trainingslagers in Benahavis/Spanien, ebenso wie der Brasilianer Matheus Pereira, der im August von Sporting Lissabon ausgeliehen wurde. Er könnte künftig für die notwendigen Überraschungsmomente im Offensivspiel sorgen. In der Abwehr drängt Innenverteidiger Ewerton wieder in die Startelf. Er deutete an, dass er wieder mehr sein kann als ein Edelreservist.