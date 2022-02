Teamarzt Dr. Schneider: "Corona-Folgen häufig unterschätzt"

Diese Bilder von Olympia werden im Gedächtnis bleiben: Eric Frenzel hatte sich im Teamwettbewerb der Nordischen Kombinierer komplett verausgabt und war anschließend zu erschöpft, um an der Siegerehrung teilzunehmen.

Und da war der Oberpfälzer nicht der einzige: Auch sein Kombinierer-Kollege Jarl Magnus Riiber aus Norwegen brach ein, der deutsche Paarläufer Nolan Seegert musste mit seiner Partnerin die Kür abbrechen. Alle hatten sie zuvor Corona.

"Corona ist eben doch keine leichte Infektion"

"Die Folgen einer Corona-Infektion werden doch häufig unterschätzt. Wir sehen es in der Allgemein-Bevölkerung wie auch im Leistungssport. Das Quäntchen Mehr ist eben doch nicht so schnell zurück, es ist eben doch nicht eine ganz leichte Infektion," stellt Dr. Christian Schneider fest.

Dabei können sich die Mediziner eigentlich wenig vorwerfen, findet der Teamarzt der Bobfahrer. Schließlich seien alle Athleten ausgiebig getestet worden, auch z. B. mit Hinblick auf die Entzündungswerte, bevor sie an den Start gehen durften. Aber hier hat das rätselhafte Virus noch einen Vorsprung: "Wir wissen gar gar nicht was die Langzeit-Folgen von Corona sind. Wie ist der Leistungsabfall in welchen Sportarten? Wir wissen einfach noch viel zu wenig", sagt Dr. Schneider.

Höhe und Kälte setzten den Athleten zu

Doch nicht nur Corona machte manchen Athleten zu schaffen. Auch die Höhe der Wettkampforte: Wie die norwegische Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold ins Ziel taumelte, das sah besorgniserregend aus - auch diese Bilder haben sich im Gedächtnis eingebrannt. "Man kann sich daran anpassen, so gut es geht. Wenn aber ein Infekt oder etwas anderes dazu kommt, dann sieht man eben diese Leistungsabfälle", bemerkt der Teamarzt.

Und dann war da noch die Kälte – immer wieder herrschten zweistellige Minusgrade. "Bei minus 14 Grad sagt jede Wintersportnation - na gut, jetzt haben wir Winter. Aber wenn dann noch ein starker Wind pfeift und ich habe gefühlte minus 40 Grad, dann ist einfach zu kalt. Und da müssen die Verbände Grenzen aufzeigen", fordert Dr. Schneider.

Kaum mehr grippale Infekte - dank Maske & Co.

Immerhin bringt Christian Schneider einen großen Lerneffekt mit aus Peking: "Was wir sonst immer im Wintersport haben, sind grippale Infekte. Das haben wir nicht mehr. Das Benutzen von Maske und das Einhalten von Hygieneregeln hat echt was gebracht."