Team D glänzt bei Paralympics mit 19 Medaillen

Anna-Lena Forster als Matadorin des Stangenwaldes von Yanqing, die Gala der 15-jährigen Linn Kazmaier in der Loipe von Zhangjiakou - und viele weitere Sternstunden: Das deutsche Team hat nicht nur wegen des goldenen Endspurts bei den 13. Paralympischen Winterspielen alle Erwartungen übertroffen.

Die befürchtete Tristesse blieb aus, stattdessen blitzten reihenweise Glanzlichter auf. Doch auch wenn es sportlich für Deutschland hervorragend lief - der russische Angriffskrieg auf die Ukraine warf einen Schatten auf die Spiele in China. Anders als befürchtet, beeinflusste die Corona-Pandemie die Ausgänge der Wettkämpfe kaum.

"Das Thema des Krieges kann man nicht ausschalten." DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher

Vier Goldmedaillen für Deutschland

Zumindest auf den Loipen und Pisten habe das erhoffte "Fest des Sports" bis zum Erlischen des Paralympischen Feuers um 20.49 Uhr Ortszeit jedoch stattgefunden - auch aus deutscher Sicht. Mit vier Mal Gold, acht Mal Silber und sieben Mal Bronze landete Deutschland im Medaillenspiegel auf Rang sieben. Die 19 Medaillen entsprechen der Anzahl von Pyeongchang. Nur vier Länder sammelten mehr Edelmetall.

"Es gab Glücksmomente für die ganze Mannschaft. Das ganze Team Deutschland Paralympics hat hier abgeliefert in einer wunderbaren Art und Weise. Ich bin überwältigt." DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher

Mit geringen Erwartungen angereist

Vor den Spielen in Peking hatte man beim Deutschen Behindertensportverband höchstens von so einer Ausbeute geträumt - wirklich daran geglaubt hatten die wenigsten. Aber die Lücken der zurückgetretenen Anna Schaffelhuber und den aus gesundheitlichen Gründen fehlenden Andrea Eskau und Clara Klug wurden bestens gefüllt. "Das Team hat eine Gesamtleistung abgegeben, die man sich besser nicht wünschen kann", schwärmte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. "Das sind alles Dinge, die wir im Ansatz nicht erwartet haben. Wir sind mit überschaubaren Erwartungen nach China gereist. Ich hätte mit allem gerechnet, aber damit nicht."

Forster mit vier Medaillen erfolgreichste deutsche Athletin

Selbst mit "Riesenoptimismus" habe er maximal "zehn Medaillen plus" und gerade so einen Platz unter den ersten Zehn im Medaillenspiegel für möglich gehalten", sagte Chef de Mission Karl Quade. Die Erfolge seien "in dieser Breite nicht zu erwarten" gewesen.