Tausende Football-Fans feiern NFL-Party in München

Football-Fans aus der ganzen Welt haben die Esplanade vor der Allianz Arena schon Stunden vor dem Spiel zwischen den Buccaneers und den Seahawks in eine riesige NFL-Kirmes verwandelt. Am Sonntagvormittag versammelten sich Tausende vor der Heimstätte des FC Bayern und eröffneten die bunte Party vor dem ersten Hauptrundenspiel der National Football League in Deutschland.

Fans des US-Sports konnten unter anderem Bälle durch Field Goals kicken oder ihre Quarterback-Qualitäten unter Beweis stellen. Viele knipsten Fotos mit den aufgestellten XXL-Helmen der NFL-Teams oder machten Selfies vor einem Poster von Buccaneers-Quarterback Brady.

Auch einige Sportstars unter den 69.800 Zuschauern

Dann pilgerten rund 69.800 Menschen in die Münchner Arena. Nach Angaben der Liga hätten rund drei Millionen Tickets verkauft werden können. Den ersten Auftritt von Brady wollte sich auch die Sport-Prominenz nicht entgehen lassen. Vor der Reise zum WM-Treffpunkt der Fußball-Nationalmannschaft versammelten sich Thomas Müller, Jamal Musiala und Co. am Spielfeldrand. Ihre Bundesliga-Kollegen Mats Hummels (Dortmund) und Christoph Kramer (Mönchengladbach) sowie der Tennisprofi Alexander Zverev verfolgten das Footballspiel in der Arena.

Cro heizt den NFL-Fans ein

Dort heizte ihnen der Rapstar Cro gehörig ein. Der Sänger gab zusammen mit den Cheerleadern der Tampa Bay Buccaneers einige seiner Hits zum Besten. Unter ohrenbetäubendem Lärm ihrer Fans kamen dann zuerst die Seahawks auf den Platz. Kanonenschläge knallten, als Tom Brady seine Buccaneers hereinführte.

Kickoff, erster Touchdown und Buccaneers-Sieg lautstark gefeiert

Beim Kickoff rastete das Stadion regelrecht aus. Beide Fanlager sorgten für einen beeindruckenden Lärmpegel. Der wurde sogar noch einmal getoppt beim ersten NFL-Touchdown auf deutschem Boden, der den Buccaneers gelang. Immer wieder ging die Laola-Welle durch das Stadion. Während der Unterbrechungen feuerte der DJ die Party-Sause weiter an. Als dann gegen 18 Uhr der Sieg der Buccaneers feststand, sang das ganze Stadion aus voller Kehle "Country Roads". Und die deutschen Fans stimmten mit ein: "Oh, wie ist das schön". "Das war eine der besten Football-Erfahrungen in meinem Leben. Mehr Stimmung geht nicht", erklärte der Superstar Brady. Das Spiel in München war beste Werbung für den deutschen NFL-Markt.