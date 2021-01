Tarje Bö gewinnt Biathlon-Massenstart, Lesser wird Achter

Nach fast zwei Wochen in Oberhof ging es für den Biathlon-Weltcup in Thüringen mit den Massenstarts in die finalen Wettkämpfe. Aus dem deutschen Team schafften drei Athleten den Sprung in das Aufgebot: Benedikt Doll, Erik Lesser und Arnd Peiffer qualifizierten sich jeweils über ihre aktuelle Position im Gesamt-Weltcup für das Rennen über 15 Kilometer.

Lesser mit hervorragender Schießleistung

Geschlossen kam das Feld zum ersten Schießen im Liegendanschlag, welches der Italiener Lukas Hofer als Erster vor den beiden Norwegern Sturla Holm Laegreid und Johannes Dale verließ. Auch Lesser kam mit null Fehlern durch. Peiffer musste dagegen in die Strafrunde abbiegen, Doll hatte sogar zwei Extrarunden zu laufen.

Doll mit drei Fehlern nach dem zweiten Schießen weit zurück

Lesser gab sich auch beim zweiten Schießen keine Blöße und ging wieder mit null Fehlern vom Schießstand weg. Damit lag er auf Rang drei hinter dem Franzosen Emilien Jacquelin und dem Schweizer Benjamin Weger. Auch Peiffer blieb nun fehlerfrei und arbeitete sich so weiter vor. Doll handelte sich erneut einen Fehler ein und lag nach dem zweiten Schießen schon über eine Minute hinter den besten Startern zurück.

Lesser führt nach dem dritten Schießen

Mit erneut null Fehlern beim ersten Stehendanschlag sprang Lesser zurück in die Loipe und führte knapp vor dem Norweger Tarjei Bö. Mit in der Spitzengruppe waren Weger und der Österreicher Simon Eder, die mit null Fehlern auf den Rängen drei und vier lagen. Auch der ÖSV-Athlet Felix Leitner mischte noch vorne mit, nachdem er wieder alle Scheiben traf. Peiffer musste seine zweite Strafrunde absolvieren und war Zwölfter. Doll leistete sich erneut einen Fehlschuss und ging auf Platz 25 in die nächste Runde.

Strafrunde für Bö und Lesser

Bö war der Schnellste in der Loipe und kam als Erster zum vierten Schießen vor Lesser, Leitner, Weger und Eder. Während der Norweger und Lesser je einmal daneben schossen, kam das Trio fehlerfrei durch. Nun gingen Bö (8,6 Sekunden Rückstand) und Lesser (19 Sekunden Rückstand) als Verfolger in die letzte Runde. Während der Norweger schnell aufschloss, attackierte sich an die Spitze setzte, konnte Lesser nicht mitziehen. Eder musste ebenfalls abreißen lassen.

So konnte am Ende sein Teamkollege Leitner jubeln. Der Österreicher durfte sich dank einer excellenten Schießleistung über seinen ersten Podestplatz freuen. Weger kam als Dritter ins Ziel.

Lesser Achter, Peiffer Elfter, Doll 17.

Lesser wurde am Ende Achter. Der 32-Jährige hatte 31,4 Sekunden Rückstand. Peiffer, der den ersten Massenstart des Winters in Hochfilzen gewonnen hatte, kam mit insgesamt drei Schießfehlern und 37,3 Sekunden Rückstand auf Rang elf. Doll musste sich nach vier Schießfehlern (+1:00,5 Minuten) mit Rang 17 zufriedengeben.

Nächste Station: Antholz

Ab Donnerstag bis Sonntag findet in Antholz die Generalprobe für die WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar) statt. Die Frauen starten mit dem Einzelrennen über 15 km. Für die Männer steht am Freitag der Einzel-Wettkampf über 20 km auf dem Programm.