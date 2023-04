Tanzmeisterschaft der bayerischen Schulen in Lauf

In Lauf an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land haben sich Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern im Landesfinale der bayerischen Schulen im Tanzen gemessen. 21 Mannschaften aus 15 weiterführenden Schulen hatten sich für den Wettbewerb qualifiziert.

Zwei Altersklassen und zwei Kategorien

Sie treten in zwei Altersklassen in einer der beiden Kategorien „Gesellschaftstanz“ oder „Künstlerischer Tanz“ an. Mädchen und Jungen starten in gemischten Teams und zeigen als Formation Tanzaufführungen von zwei bis vier Minuten Länge. Getanzt worden ist zu Rock´n Roll-Musik, zu Queen-Hits oder auch zur Musik aus dem Musical "König der Löwen".

400 Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern

Insgesamt sind um die 400 Schülerinnen und Schüler zu dem Wettkampf angereist. Aus Oberfranken waren das Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth und das Gymnasium Ernestinum Coburg vertreten, aus Mittelfranken das Christoph-Jakob-Treu-Gymnasium Lauf und das Gymnasium Herzogenaurach, aus Unterfranken das Karl-Theodor-v.-Dalberg-Gymnasium aus Aschaffenburg.

Aschaffenburger siegten beim künstlerischen Tanz

Das Karl-Theodor-v.-Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg hat beide Altersklassen im künstlerischen Tanz gewonnen, das Christoph-Jakob-Treu-Gymnasium Lauf gewann in der Kategorie Gesellschaftstanz die Altersklasse 1 (9. bis 12. Klasse).

Die Jury für die beiden Kategorien bestand jeweils aus fünf Lehrerinnen und Lehrern, die sich mit den verschiedenen Tanzarten als Unterrichtsinhalt auskennen. Der Austragungsort des Landesfinales wechselt jedes Jahr. Veranstalter ist das Bayerische Kultusministerium, die Gesamtleitung hat das Landesamt für Schule.