Tanguy Kouassi - Frankreichs Supertalent vor FC-Bayern-Wechsel

Möglicher Wechsel irritiert Frankreich

In Frankreich reagiert man mit Unverständnis auf den möglichen Kouassi-Wechsel. Jérôme Rothen, ehemaliger Nationalspieler und sechs Jahre bei Paris St. Germain, kritisierte: "Ich verstehe nicht, wie ein Spieler so reagieren kann, nachdem er das ganze Jahr über dieses Vertrauen hat."

Was er damit meint: Tuchel führte Kouassi zuletzt behutsam an die Profis heran, setzte ihn aber auch in durchaus herausfordernden Partien wie dem Champions-League-Match gegen Galatasary Istanbul ein. In Paris, glaubt Rothen, hätte Kouassi die beste Mischung aus Spielzeit und Erfahrungen sammeln.

Kouassi ohne Chance gegen Tolisso und Hernández?

Im Interview mit dem französischen Sport-Nachrichtenportal RMC Sport befürchtet Rothen, dass Kouassi in München einen ähnlichen spielarmen Weg wie Corentin Tolisso oder Lucas Hernández gehen wird. "Er (Kouassi, Anm.d.Red.) wird viel weniger Spielzeit bei den Bayern haben", wird Rothen zitiert: "Ich möchte, dass er spielt. Aber wenn Sie die Situation von Hernández und Tolisso sehen, zwei Weltmeistern, die sich in diesen Positionen als Verteidiger und Mittelfeldspieler weiterentwickeln, sehe ich nicht, wie er sich durchsetzen wird."

Andererseits zeigt beim FC Bayern München die Personalie Alphonso Davies, dass Kouassi - flexibel einsetzbar in Abwehr und Mittelfeld - durchaus eine Chance bei den Bayern haben könnte. Auch Davies sollte eigentlich langsam aufgebaut werden. Seit dieser Saison ist er aber mit gerade einmal 19 Jahren bereits unumstrittener Stammspieler beim FC Bayern.