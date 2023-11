Talentschmiede in den Haßbergen: Fußball-Akademie in Ebern

Junge, vereinslose Talente entdecken und fit machen für eine Karriere in der dritten oder vierten Liga, das ist der Plan der Fußball-Akademie. Bei Hans Anapak hat es geklappt. Er spielt seit dieser Saison beim Regionalligisten FC 05 Schweinfurt. Der 22-jährige Offensivspieler ist in Bonn aufgewachsen und bei Bayer Leverkusen ausgebildet worden, bis es nicht mehr weiterging.

Chance für vereinslose Talente

"Spieler wie wir, die gerade bei keinem Verein unter Vertrag stehen, haben einen Trainingsrückstand. Den kann man auf hohem Niveau hier wieder aufarbeiten", sagt Anapak. "Bei mir ist der Plan aufgegangen, ich habe über die Fußball-Akademie ein Probetraining beim FC 05 Schweinfurt bekommen und wurde genommen." Mit ihm ist noch ein zweiter Spieler der Akademie in Schweinfurt gelandet: der französische Defensivspieler Thomas Arnaud.

Drei Monate Aufenthalt an der Akademie

Die Spieler sind in der Regel zwischen 18 und 21 Jahre alt und kommen für drei Monate nach Ebern. Dort werden sie auf das nötige Fitness-Level gebracht und individuell gefördert. Dann können sie von den Kontakten der Fußball-Akademie profitieren und bei verschiedenen Vereinen vorspielen, erklärt Leiter Thomas Kastler. "Wir wollen talentierte Spieler aus der ganzen Welt fördern, die keine Chance bekommen, weil die Eltern kein Geld haben. Damit sie eine Chance bekommen, zu zeigen, was sie können."

Deutsch-Unterricht neben dem Fußball

Gesprochen wird in der Akademie auf Englisch, Spanisch oder Französisch. Die meisten Spieler nehmen an Deutschkursen teil, die in einem der beiden Gebäude der Fußball-Akademie angeboten werden. Zum Beispiel der 24-jährige Salomon Herreira, der aus Mexiko nach Ebern gekommen ist: "In Mexiko hat man nicht so viele Möglichkeiten, eine Fußball-Karriere zu starten. Dort werden Dir nicht besonders viele Perspektiven geboten", sagt Herreira. "Deshalb habe ich mich entschieden, die Chance in Ebern zu ergreifen. Hier kann ich andere Spieler treffen und viel lernen. Deshalb bin ich hierher nach Deutschland gekommen."

Straßenkicker im Fokus

"Ich möchte, dass die Spieler bei uns zeigen, was sie können. In den Nachwuchsleistungszentren und den Vereinen müssen sie vor allem auf Kommandos hören", sagt Akademie-Leiter Thomas Kastler. "Bei uns geben wir den Spielern größeren Freiraum. Wir wollen Straßenkicker hier herausbringen. Das ist mein Ziel."

Akademie soll schnell wachsen

Rund 250 Spieler haben in den vergangenen zwei Jahren die Akademie durchlaufen, sagt Leiter Thomas Kastler. Einige davon spielen in der zweiten spanischen Liga, einige in der Schweiz. In einem halben Jahr sollen 180 Spieler in Ebern kicken, verspricht Kastler. Momentan sind es erst 20. Dabei hilft das Geld von Investoren und Förderern, die den Betrieb der Fußball-Akademie in Ebern überhaupt erst ermöglichen. Wer genau die Geldgeber sind, dazu wollte sich Thomas Kastler gegenüber BR24 nicht äußern.