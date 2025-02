Talentschmiede 1. FC Nürnberg: Vom Depp zum Erfolgsmodell?

Anerkennung von allen Seiten und sportliche Erfolgsgeschichten – der 1. FC Nürnberg sorgt seit einigen Monaten endlich wieder für positive Schlagzeilen. So manch leidgeprüfter Clubfan muss sich ab und an mal zwicken: kein Abgrund? Kein Skandal?

Miroslav Klose ist am Sonntag zu Gast in Blickpunkt Sport

Erfolgreiche Transferpolitik im Winter

Das geflügelte Wort: "Der Glubb is a Depp", gerne ergänzt mit "und werd's a immer bleim", gilt aktuell nicht. Unter Trainer Miroslav Klose ist eine sportliche und spielerische Entwicklung deutlich sichtbar. Auf dem Transfermarkt sorgen die jungen Club-Talente für helle Aufregung und bringen dem verschuldeten Verein viel Geld ein. Mit den Verkäufen von Finn Jeltsch (Stuttgart), Stefanos Tzimas (Brighton) und Jens Castrop (Mönchengladbach) nahm der FCN kurz vor Ladenschluss noch knapp 40 Millionen Euro ein. Die beiden Letzteren werden den Club erst im Sommer verlassen.

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou ist am Samstag zu Gast im Halbzeitinterview bei Heute im Stadion

Die Winter-Neuzugänge sitzen ebenfalls mit dem jungen Tim Drexler, der auf Anhieb Finn Jeltsch zu ersetzen können scheint. Der Club – auf einmal kein Depp mehr? Ruhiges Fahrwasser im Verein und selbst das Thema Bundesliga-Aufstieg ist noch nicht gegessen. Platz drei durchaus so nah, dass die Clubfans weiter träumen dürfen. Wie weit kann das gehen? Unsere Frage der Woche lautet deshalb:

Talentschmiede FCN – vom Depp zum Erfolgsmodell?

