Talenteflucht in Paris: Kouassi vor Wechsel zum FC Bayern

Paris-Trainer Thomas Tuchel zeigte in einer Pressekonferenz am Freitag (26.06.2020) wenig Verständnis für die Entscheidung seiner Top-Talente, den Verein zu verlassen, vor allem bei Tanguy Kouassi.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich ihn als Fußballer liebe", sagte Tuchel über Kouassi. In der vergangenen Saison hatte Tuchel den 18-Jährigen einige Male in der Liga aufgestellt, in der Champions League spielte Kouassi, damals noch 17 und ohne Profivertrag, sogar gegen Tuchels Ex-Klub Borussia Dortmund: "Das war definitiv unsere wichtigste Partie in dieser Saison."

Tuchel bedauert den Abgang von Kouassi

"Ihm stand hier eine große Zukunft bevor. Ich habe ihm meine Meinung gesagt und deswegen kann ich jetzt darüber reden", so Tuchel weiter: "Die Zeit war für ihn noch nicht gekommen, den Verein zu verlassen."

"Er war einer unserer Schlüsselspieler ... Ich kann den Wechsel nicht verstehen und bin traurig. Aber so ist es nun mal" Thomas Tuchel über Tanguy Kouassi