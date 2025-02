Talent Hannes Steinbach: Der nächste Würzburger für die NBA?

Hannes Steinbach ist gerade mal volljährig, über zwei Meter groß und auf dem Sprung zur großen Basketball-Karriere. Er könnte nach Dirk Nowitzki und Maxi Kleber der dritte Würzburger sein, der in den USA Fuß fassen kann. Unter Basketball-Experten wird der Nachwuchsspieler als riesiges Talent gehandelt. Letztes Jahr wurde Steinbach mit der zweiten Herrenmannschaft der Würzburger Meister in der Regionalliga und ist in die zweite Bundesliga Pro B aufgestiegen. Inzwischen spielt er regelmäßig in der Profi-Mannschaft der Baskets in der Bundesliga und Champions League.

Interesse aus Amerika

Seine große Stärke ist seine Beweglichkeit, sagt Steffen Liebler, Geschäftsführer der Würzburg Baskets. Er hat alle Jugendmannschaften in Würzburg durchlaufen und gerade in den letzten Jahren einen Riesensprung gemacht. Mit der U18-Nationalmannschaft wurde Hannes vergangenes Jahr Europameister und inzwischen hat er auch Interesse in den USA geweckt. Scouts von Colleges und aus der Profiliga NBA kommen regelmäßig zu seinen Spielen, um ihn zu beobachten. "Er ist noch jung und muss noch viel lernen", sagt Steffen Liebler. "Aber das Talent ist da. Er darf träumen und wir alle glauben, dass er den Weg in die NBA schaffen kann."

Vater auch schon Basketballer

Zur Erfolgsgeschichte von Hannes Steinbach gehört sein Vater Burkard, der ihm Basketball quasi in die Wiege gelegt hat. Burkard Steinbach ist gelernter Landwirt und betreibt einen großen Reiterhof in Moos im Landkreis Würzburg. Zusammen mit Dirk Nowitzi hat er damals zweite Bundesliga in Würzburg gespielt. Ohne Nowitzki bestritt er 139 Spiele für DJK Würzburg in der Basketball-Bundesliga. Sein Spitzname damals "Der Koloss von Moos". "Klar bin ich stolz als Vater", sagt Burkard Steinbach. "Er ist viel beweglicher als ich und kann auch mit dem Ball viel besser umgehen als ich. Der nächste Schritt für ihn ist in meinen Augen der Sprung über den großen Teich." Das Interesse aus den USA ist vorhanden, entschieden sei aber noch nichts, sagt Vater Steinbach.

Langfristiges Ziel: NBA

Alles deutet darauf hin, dass Hannes Steinbach vielleicht schon ab Herbst für ein College in den USA spielen wird. Langfristig ist sein Traum, irgendwann mal in der besten Profiliga der Welt zu spielen, wie einige seiner Vorbilder. "Jokic oder Doncic finde ich stark", sagt Hannes. "Die spielen beide mit so einem Spielwitz, den ich sehr cool finde. Die haben auf dem höchsten Niveau immer noch Spaß am Spiel. Die verarschen auch manchmal ihre Gegner, das finde ich echt schön zu sehen." Bis dahin heißt es für den 18-Jährigen noch viel und hart trainieren. Aktuell absolviert er ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Baskets Akademie in Würzburg.

Zwei Würzburger in der NBA

Sollte Hannes Steinbach der Sprung in die amerikanische Profiliga NBA gelingen, wäre er bereits der dritte Würzburger, der schafft. Der bekannteste ist sicherlich Dirk Nowitzki, der von 1998 bis 2019 bei den Dallas Mavericks unter Vertrag stand und 2011 als erster Deutscher die NBA-Meisterschaft geholt hat. Außerdem spielt Maximilian Kleber seit 2017 in der NBA – die ersten Jahre wie Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks, seit Februar 2025 bei den Los Angeles Lakers.