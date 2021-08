Tag vier in Tokio: Bronze für Schott nach Schmidberger-Silber

Dramatisches Finale beim Tischtennis

Der Europameister Schmidberger war so nah dran, am Ende muss sich der 29-Jährige aber dann doch mit 9:11, 4:11, 11:8, 11:4, 9:11 mit der Silbermedaille zufrieden geben. Der 29-Jährige unterlag in einem Finalkrimi dem Chinesen Panfeng Feng mit 2:3-Sätzen. Der Sieger holte seinen vierten Paralympicsgewinn in Folge, der Deutsche wie in Rio de Janeiro Einzel-Silber.

Auch bei Stephanie Grebe (Berlin) reichte es nicht für ganz oben. Die Zweite von Rio verlor ihr Halbfinale gegen die Europameisterin Maliak Alijewa vom Russischen Paralympischen Komitee mit 0:3, hatte aber durch ihren Einzug in die Vorschlussrunde schon Bronze sicher.

Topf schwimmt auf Platz sechs, Schott holt Bronze

Der 18-Jährige Josia Topf ist über 150 Meter Lagen auf Rang sechs geschwommen. Verena Schott hat hingegen die zweite Bronzemedaille bei den Paralympics in Tokio gewonnen. Über 100 Meter Brust wurde die 32-Jährige mit einer Zeit von 1:43,61 Minuten erneut Dritte. Mira Jeanne Maack erreichte auch das Finale. Gina Böttcher und Justin Kaps schieden aus.

Erste Para-Medaille für deutsche Leichtathleten

Sprinterin Lindy Ave hat den Para-Leichtathleten an deren zweiten Wettkampftag überraschend die erste Medaille bei den Paralympics in Tokio gesichert. Die 23-Jährige aus Greifswald gewann in der Klasse der Athleten mit Cerebralparese über 100 Meter mit persönlicher Bestleistung von 12,77 Sekunden Bronze hinter der siegreichen Britin Sophie Hahn (12,43) und Darian Faisury Jimenez Sanchez aus Kolumbien (12,49).

Goalballer zurück in der Erfolgsspur

Die deutschen Goalballer haben auf ihrer "Mission Gold" wieder in die Spur gefunden. Die Mannschaft von Bundestrainer Johannes Günther schlug Belgien dank eines Doppelpacks von Michael Dennis mit 2:0 und feierte zwei Tage nach der deutlichen Pleite gegen die Ukraine den zweiten Sieg im dritten Spiel. Die Qualifikation für das Viertelfinale ist dem deutschen Team damit kaum noch zu nehmen.

Rollstuhlbasketballerinnen weiter ungeschlagen

Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen haben auch ihr drittes Spiel bei den Paralympics gewonnen. Nach zwei Siegen über Australien und Großbritannien besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Dennis Nohl das Team aus Kanada knapp mit 59:57 und führt die Gruppe A als einzig ungeschlagenes Team an. Deutschland hat damit bereits den Einzug ins Viertelfinale geschafft.

Die Männer hatten dagegen im dritten Gruppenspiel die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Australien unterlag das Team von Bundestrainer Nicolai Zeltinger mit 53:64 und muss in der Gruppe B um das Viertelfinale bangen.

Erstrunden-Aus beim Rollstuhltennis

Die deutsche Durststrecke im Rollstuhltennis bei Paralympischen Spielen geht weiter. Als einzige für Tokio qualifizierte Vertreterin des Deutschen Tennis Bundes (DTB) scheiterte Katharina Krüger gleich in der ersten Runde. Gegen die an Position drei gesetzte Niederländerin Aniek van Koot unterlag die 31-Jährige von den Zehlendorfer Wespen in nur 68 Minuten mit 3:6, 1:6.