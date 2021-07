Tag sieben in Tokio: drei Medaillen für Team Deutschland

Dimitrij Ovtcharov hat zum zweiten Mal in seiner Karriere Olympia-Bronze im Tischtennis gewonnen. Der 32-Jährige bezwang den erst 19-jährigen Taiwanesen Lin Yun-Ju nach vier abgewehrten Matchbällen mit 4:3 (13:11, 9:11, 6:11, 11:4, 4:11, 15:13, 11:7). Ovtcharov schaffte damit wie schon in London 2012 den Sprung auf das Treppchen. Er ist erst der zweite Nicht-Chinese mit zwei olympischen Einzelmedaillen. Vor ihm hatte dieses Kunststück nur Schwedens einstiges Tischtennis-Genie Jan-Ove Waldner (Gold 1992 und Silber 2000) geschafft. Insgesamt war es für Ovtcharov sogar die fünfte Olympiamedaille nach Silber (2008) und zweimal Bronze (2012, 2016) mit dem deutschen Team.

Die deutschen Vielseitigkeitsreiter sind nicht wie erhofft in den olympischen Wettbewerb gestartet. Nach einigen Patzern zum Dressur-Auftakt beträgt der Rückstand auf die führenden Briten bereits zehn Punkte. Aber der dreimalige Olympiasieger Michael Jung soll am Samstag die deutsche Equipe zumindest ein bisschen näher an den Bronzerang heranführen.

Jubel und Frust gab es zum Start der Leichtathletik-Wettbewerbe: Die Diskuswerfer Daniel Jasinski und Clemens Prüfer sind ins Finale eingezogen. Auch die Hürdenläufer überzeugten. Mateusz Przybylko verpasste den Hochsprung-Endkampf, Neele Eckhardt-Noach das Dreisprung-Finale. Ex-Weltmeisterin Christina Schwanitz kam im Gegensatz zu Sara Gambetta nicht ins Kugelstoß-Finale. Bei der Olympia-Premiere der Mixed-Staffeln über 4 x 400 Meter in der Leichtathletik ist das deutsche Quartett ins Finale gerannt. Marvin Schlegel, Corinna Schwab, Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß und Manuel Sanders kamen als Dritte des zweiten Vorlaufs nach 3:12,94 Minuten ins Ziel.

Die Olympiastarter aus Bayern

Slalom-Kanute Hannes Aigner aus Augsburg hat sich im olympischen Finale in Tokio die Bronzemedaille gesichert. Der Dritte von London 2012 musste sich im Kajak-Einer nach einem guten Lauf nur Jiri Prskavec aus Tschechien und Jakub Grigar aus der Slowakei geschlagen geben.