Tag sechs in Tokio: Jubel und Tränen bei deutschen Olympioniken

Das deutsche Team - Tops und Flops

Die deutschen Hockey-Herren erlaubten sich am Donnerstag schon ihren zweiten Ausrutscher bei den Olympischen Spiele in Tokio. Das Team von Trainer Kais al Saadi unterlag Außenseiter Südafrika mit 3:4.

Jonathan Rommelmann aus Krefeld und Jason Osborne aus Mainz haben im olympischen Ruderwettbewerb im Leichtgewichts-Doppelzweier die Silbermedaille gewonnen. Das deutsche Duo musste sich nur Irland geschlagen geben. Bronze ging an Italien.

Weltmeisterin Anna-Maria Wagner setzt ihren Höhenflug fort und holt auch bei Olympia eine Medaille: In der Klasse bis 78 Kilogramm schlug sie im "kleinen Finale" Kaliema Antomarchi aus Kuba. Der ganz große Wurf gelingt der 25-jährigen Judoka zwar nicht damit, Olympia-Bronze ist ihr aber sogar mehr wert als ihr WM-Coup. Schon jetzt ist die Bilanz der deutschen Judokas besser als die in Rio.

Auch das deutsche Kanu-Slalom-Team präsentiert sich in Tokio in hervorragender Form: Nach Gold durch Ricarda Funk und Bronze durch Sideris Tasiadis holte die 21-jährige Leipzigerin Andrea Herzog im Canadier am sechsten Olympia-Tag bereits die dritte Medaille für die Kanuten. Dies gelang zuletzt bei Olympia 1996 in Atlanta.

Dimitrij Ovtcharov hat das Finale des Tischtennis-Einzel-Turniers denkbar knapp verpasst und kämpft um Bronze. Der letzte verbliebene Deutsche verlor das enge und hochklassige Halbfinale gegen Rio-Gewinner Ma Long aus China mit 3:4 (11:13, 8:11, 11:9, 11:9, 7:11, 11:5, 9:11).

Schwimmer Florian Wellbrock hat über 800 Meter Freistil eine Medaille knapp verpasst. Dem 23-jährigen Magdeburger fehlten nur 35 Hundertstel zu Bronze. Es blieb der undankbare vierte Platz.

Drittes Spiel, dritte Niederlage und damit das Olympia-Aus: Für die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude sind die Sommerspiele in Tokio schon wieder vorbei.

Tennisstar Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen die ersehnte Medaille dicht vor Augen. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg zog durch ein nie gefährdetes 6:4, 6:1 gegen den Franzosen Jeremy Chardy ins Einzel-Halbfinale ein. Dort wartet Novak Djokovic.

Der Weltranglisten-Erste aus Serbien gewann zusammen mit seiner Partnerin Nina Stojanovic im Mixed-Viertelfinale mit 6:1 und 6:2 gegen das deutsche Duo Laura Siegemund/Kevin Krawietz.

Die Olympiastarter aus Bayern

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler aus Ingolstadt hat völlig überraschend das Finale bei den Olympischen Spielen verpasst. Der bisherige Seriensieger kam im Halbfinale nur auf den vierten Platz und muss seinen Traum von einer Medaille begraben.

Rassismus-Eklat: Rad-Sportdirektor Moster muss abreisen

Radsport-Funktionär Patrick Moster wurde nach seiner rassistischen Äußerung nun doch vorzeitig nach Hause geschickt. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat nach Druck des IOC entschieden, dass der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) von den Olympischen Spielen abreisen muss. Moster hatte während des Zeitfahrens der Männer den deutschen Fahrer Nikias Arndt mit den Worten "Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm" angefeuert.