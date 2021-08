Tag elf in Tokio: Sieben Medaillen für Team Deutschland

Die Olympiastarter aus Bayern

Lisa Brennauer aus Kempten ist mit dem Bahn-Vierer der Frauen nicht nur pfeilschnell zu Olympia-Gold gerast, das deutsche Team stellte im Finale gegen Großbritannien auch noch einen neuen Weltrekord auf.

Lukas Dauser ist im Finale am Barren zu Silber geturnt. Der Unterhachinger musste sich nur dem Chinesen Jingyan Zou geschlagen geben und holte die einzige Turn-Medaille für das deutsche Team.

Tina Lutz aus Holzhausen und Susann Beucke haben im 49erFX vor Enoshima die Silbermedaille gewonnen. Es war das erste Edelmetall für die deutschen Segel-Frauen seit der Silbermedaille von Amelie Lux im Windsurfen vor Sydney 2000.

Alexander Megos hat das Finale der besten Acht bei der olympischen Premiere im Sportklettern knapp als Neunter verpasst, doch womöglich kann der Erlangener ins Finale nachrücken. Denn Bassa Mawem (FRA) hat sich als Quali-Siebter bei der letzten Teildisziplin Lead schwer am Bizeps verletzt. Ein Start im Finale am Donnerstag scheint fast ausgeschlossen.

Das deutsche Team - Tops und Flops

Malaika Mihambo hat einmal mehr Nervenstärke bewiesen und in einem spannenden Finalkrimi die Goldmedaille im Weitsprung geholt. Bis zu ihrem letzten Versuch lag Malaika Mihambo im olympischen Weitsprung-Finale von Tokio auf dem Bronzerang.

Der Gold-Traum der Hockey-Herren in Tokio ist geplatzt, das Team verlor im Halbfinale gegen Australien mit 1:3 (1:2). Nach dem Aus der Damen könnte der Deutsche Hockey-Bund erstmals seit 21 Jahren bei Sommerspielen wieder ganz leer ausgehen. Die Herren-Auswahl kann nur noch auf Bronze hoffen.

Ausnahmeringer Frank Stäbler kassierte eine bittere Niederlage und musste seinen Traum von Gold beenden. Im Viertelfinal-Duell mit dem Iraner Mohammad Reza Geraei kassierte Stäbler eine Verwarnung wegen Trikotziehens und so die letzten zwei Punkte gegen sich. Der 32-Jährige hat im letzten Turnier seiner Karriere in der Hoffnungsrunde noch die Chance auf Bronze.

So geht es auch Denis Kudla. In der Klasse bis 87 kg verlor der Nackenheimer, der 2016 als Dritter die einzige deutsche Ringermedaille geholt hatte, sein Viertelfinale gegen Victor Lorincz. Da es der ungarische Vizeweltmeister ins Finale schaffte, darf auch Kudla in der Hoffnungsrunde antreten.

Die deutschen Tischtennisspieler um Dimitrij Ovtcharov haben zum vierten Mal in Folge das Halbfinale des olympischen Teamwettbewerbs erreicht. Bronzemedaillengewinner Dimitrij Ovtcharov, Routinier Timo Boll und Patrick Franziska bezwangen Taiwan mit 3:2. Die deutschen Frauen hatten zuvor ebenfalls das Halbfinale im Mannschafts-Wettbewerb erreicht.

Wasserspringer Martin Wolfram hat den siebten Platz im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett belegt. Der Dresdner erhielt für seine sechs Sprünge im Finale am Dienstag 426,75 Punkte. Olympiasieger wurde der Chinese Xie Siyi vor seinem Landsmann Wang Zongyuan und Jack Laugher aus Großbritannien. Gold-Gewinner Siyi erreichte 558,75 Punkte.

Erik Heil und Thomas Plößel haben bei den Segel-Regatten vor Enoshima erneut Bronze gewonnen. Dank eines zweiten Platzes im Medal Race der 49er verbesserten sich der Kieler und der Hamburger vom vierten auf den dritten Platz der Gesamtwertung und wiederholten ihren Erfolg von Rio 2016. Wenig später jubelten auch die Katamaran-Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer im Nacra17 über Bronze.

Die deutschen Teamsprinter haben bei den Bahnrad-Wettbewerben die Medaillenläufe klar verpasst. Timo Bichler, Stefan Bötticher und Maximilian Levy verloren mit einer Zeit von 42,733 Sekunden auf dem Holzoval in Izu ihr Rennen gegen Großbritannien (41,829).

Medaillenkandidatin Christin Hussong hat sich ins Olympia-Finale im Speerwurf gequält (Freitag, 13.50 Uhr). Die 27 Jahre alte Europameisterin erzielte in der Qualifikation nur 61,68 m und schaffte über die Weite als Elfte gerade so den Einzug unter die besten Zwölf. Mit ihrer Saisonbestweite von 69,19 m war Hussong als Nummer zwei der Welt nach Tokio gereist.

Die deutschen Basketballer sind im Viertelfinale ausgeschieden. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl musste sich Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic mit 70:94 (37:44) geschlagen geben und verpasste in Saitama den erstmaligen Einzug in ein Halbfinale bei Olympischen Spielen klar.

Das Kanu-Duo Sebastian Brendel/Tim Hecker ist im Canadier-Zweier über 1.000 Meter zu Bronze gefahren. Gold ging an Torres Madrigal und Jorge Enriquez aus Kuba, Silber an die Chinesen Liu Hao und Zheng Pengfei. Im Kajak-Einer verpasste mit Jacob Schopf ein weiterer deutscher Olympia-Debütant nur knapp das Podest. Der 22-Jährige fuhr nach einer starken zweiten Rennhälfte und 3:22,554 Minuten als Vierter über die Ziellinie.

Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben den Einzug ins Beachvolleyball-Halbfinale verpasst. Im Viertelfinale unterlag das Duo aus Hamburg den Weltranglistenfünften Alix Klineman/April Ross aus den USA 0:2 (19:21, 19:21).

Die angepeilte Medaille ist für die deutschen Handballer dahin. Gegen Afrikameister Ägypten verlor das DHB-Team das Viertelfinale deutlich mit 26:31 (12:16). Für den Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2016 endet die Tokio-Reise damit in der Runde der besten Acht. Nach EM-Gold und Olympia-Bronze warten die Deutschen damit seit fünf Jahren auf eine internationale Medaille.

Der Weltranglistenerste Daniel Deußer hat als einziger deutscher Springreiter das olympische Einzelfinale am Mittwoch erreicht. Auf der elfjährigen Stute Killer Queen blieb der 39-Jährige in der Qualifikation fehlerfrei - wie 25 weitere Reiter. André Thieme und Christian Kukuk schieden in der Qualifikation aus.