Einmal in Rage legte Schröcksnadel nach: In der nächsten ÖSV-Präsidiumssitzung wolle er den Ausschluss der Langläufer aus dem Verband fordern. Schon seit den Olympischen Spielen 2002 sind die Langläufer ein ÖSV-Sorgenkind. In Salt Lake City 2002 wurden Spritzen und Blutbeutel im Quartier der Österreicher gefunden, 2006 in Turin gab es Polizeirazzien, 2014 in Pyeongchang dann der Dopingskandal um Johannes Dürr, dessen Aussagen erst zu den jüngsten Razzien geführt hatten. Sportlicher Leiter damals wie heute: Markus Gandler.

Schröcksnadel will nun aufräumen. Wieder einmal. Geglückt ist es bisher noch nie. "Austria is a too small country to make good doping", hatte er den vermeintlichen 2006er-Ausrutscher noch erklärt. Auch diesmal sieht er sich als Opfer: "Wir als Skiverband sind betroffen, aber keine Täter." Schuldig seien nur die "zwei Trottln", wie er die ertappten österreichischen Langläufer nennt. Bei den Staffelrennen der Nordischen Ski-WM in Seefeld nimmt Österreich nicht mehr teil.