Tag der Entscheidung: Wie geht es in der 3. Fußball-Liga weiter?

Ein betriebsames Wochenende liegt hinter den Protagonisten der 3. Fußball-Liga. Doch noch scheint fraglich, ob der Plan der Rückkehr auch klappt. Der Deutsche Fußball-Bund plant den Neustart unbeirrt, Revoluzzer aus der Regionalliga schießen jedoch quer und ein Spieler sieht sich als "Marionette": Die 3. Liga bleibt - anders als die Bundesliga und die 2. Bundesliga, die relativ einig am kommenden Wochenende starten - vor dem Montag (11.05.2020) gespalten. Dem Tag, an dem sich einiges entscheiden dürfte.

Denn der DFB berät bereits an diesem Montag ab 15.30 Uhr über die Anpassung des Rahmenterminkalenders - mit dem Starttermin 26. Mai 2020. Der Kalender solle am Montag vom Präsidium des Verbandes verabschiedet werden, sei jedoch "selbstverständlich abhängig von der Freigabe durch die politischen Verantwortungsträger". Nach Informationen der Sportschau aus Kreisen der Drittligisten ist auch diese Freigabe der Politik für Montag zugesagt.

Erste Testreihen bereits in diesen Tagen geplant

Am 26. Mai soll der Ball daher also auch im Unterbau der Bundesligen mit den fünf bayerischen Teams SpVgg Unterhaching, FC Ingolstadt, 1860 München, FC Bayern II und Würzburger Kickers wieder rollen - wenn die Politik zustimmt. So teilte es der Verband den Klubs in einem Schreiben mit, über das die Sportschau berichtete.