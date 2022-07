Tag der Entscheidung: Türkgücü München und die Stadionfrage

Noch heute muss Türkgücü München eine Ausweichspielstätte präsentieren. Die ohnehin schon verlängerte Frist des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) endet. Kann Türkgücü kein Stadion vorweisen, darf der Verein in der kommenden Saison nicht in der Regionalliga Bayern antreten.

In dem Ausweichstadion müssen bis zu neun Heimspiele stattfinden. Grund dafür ist: Türkgücü teilt sich das Grünwalder Stadion bekanntlich mit dem TSV 1860 München und dem FC Bayern II, sodass sie dort nur zwölf Spiele werden ausgetragen können.

Als Alternative hatte Präsident Taskin Akkay eigentlich mit dem Klosterstadion in Fürstenfeldbruck geplant, doch vergangene Woche wurden diese Pläne durchkreuzt. Denn der Fürstenfeldbrucker Stadtrat hatte einen entsprechenden Antrag ohne Begründung abgelehnt. Türkgücü darf folglich keine Spiele im dortigen Stadion an der Klosterstraße austragen.

„Das ist ein Skandal“

Diese Entscheidung ist für den Präsidenten des SC Fürstenfeldbruck Jakob Ettner ein Skandal. Sein Verein hatte die Untervermietung an Türkgücü eingebracht. Auch Türkgücü selbst konnte die Entscheidung des Stadtrats nicht nachvollziehen: "Wir müssen das erstmal verkraften. Wir haben alle Verpflichtungen zeitnah eingereicht und eine vierstellige Summe auf uns genommen, um das Sicherheitskonzept zu erstellen. Trotzdem hat der Stadtrat wider Erwarten nicht zugestimmt“, so Akkay.

Türkgücü muss liefern

Die Stadtrats-Entscheidung fiel am 29. Juni. Bis Dienstag (05.07.2022) muss Türkgücü ein Stadion für die Ausweichspiele präsentieren. Präsident Taskin Akkay blieben also nur wenige Tage, um den Regionalligastart seines Teams zu retten. Via Instagram teilte der Verein als Reaktion auf die Schlagzeilen am vergangenen Donnerstag (30.06.) mit, dass sie Vorkehrungen getroffen hätten und bald ihre neue Spielstätte bekannt geben würden.

Bald zu Gast beim Ex-Regionalligisten?

Dazu passen auch die Berichte, dass Akkay bereits vor mehreren Wochen Kontakt mit den Stadtwerken Unterschleißheim aufgenommen hatte, die Eigentümer des Hans-Bayer-Stadions sind. Die Spielstätte des ehemaligen Regionalligisten SV Lohhof wurde lange als wahrscheinlichste Alternative gehandelt, doch auch sie bröckelt offenbar.

Der Präsident selbst hatte zudem der tz bestätigt: "Lohhof ist ein Thema. Wir sind dort in kurzer Zeit sehr gut vorangekommen und hatten sehr konstruktive Gespräche. Wir sind auf der Zielgeraden.“ Die Stadtwerke selbst erklärten allerdings, dass die Beurteilung der Regionalligatauglichkeit ihres Stadions noch nicht abgeschlossen sei.