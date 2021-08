Tag 15 in Tokio: Einmal Gold und einige Enttäuschungen

Die deutschen Springreiter kehren ohne Medaille von den Olympischen Spielen zurück. Im Team-Finale platzte der Traum von Edelmetall der Equipe um Daniel Deußer (Wiesbaden) mit Killer Queen, Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado und Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria, als der Weltranglistenerste Deußer nach einem Fehler an der dreifachen Kombination aufgab. Das bedeutete am Ende Platz neun unter zehn Teams.