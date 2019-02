vor 11 Minuten

Taekwondo - vielseitige koreanische Kampfkunst

Taekwondo - der Name besteht aus drei Teilen: Taek für Fuß/Bein, Kwon für Hand/Faust und das Do für den geistigen Weg. Also frei übersetzt: Mit Fuß, Hand und Verstand. Taekwondo ist sowohl Leistungssport als auch vielseitiger Breitensport.