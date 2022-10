Tabellenspitze: Die Bayern-Welt ist wieder in Ordnung

Mindestens für eine Nacht ist der FC Bayern Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Nach dem eindrucksvollen 6:2-Sieg gegen Mainz unterstrich der Rekordmeister, dass er wieder zurück in der Erfolgsspur ist.

Die Bayern demonstrierten beim sechsten Pflichtspielsieg am Stück ihre wieder entdeckte Gier nach Toren und Erfolgen auch im Liga-Alltag. Das Umschalten von der großen Champions-League-Bühne in Barcelona funktionierte bis auf wenige Leerlauf-Phasen bestens.

"Die Jungs haben Spaß"

"Die Jungs haben Spaß", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel bei BR24 Sport. "Ich bin sehr, sehr zufrieden, was die Jungs gerade abrufen. Sie schießen viele und auch sehr schöne Tore."

"Großes Kompliment, was die Mannschaft da gerade abreißt alle drei Tage. Es macht viel Spaß, da zuzuschauen, es ist eine Mischung aus Qualität und Einstellung. Größtes Kompliment, das ist außergewöhnlich gerade." Julian Nagelsmann, Trainer FC Bayern

Mit 25 Punkten zogen die Bayern in der Tabelle an Union Berlin (23) vorbei. Die Eisernen können den Angriff aber am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach gleich wieder kontern. Unerheblich, bemerkte Nationalspieler Leon Goretzka, weil der Trend im Spiele-Endspurt vor der großen WM-Pause absolut stimme. "Das war unser großes Ziel bei den ganzen englischen Wochen, dass wir uns in einen Flow reinbringen", sagte Goretzka. Die Münchner Erfolgsmaschine läuft wieder.

Kahn: "Das ist immer unser Anspruch"

Und das stimmt Oberboss Oliver Kahn zufrieden. "Wir haben kein Hehl daraus gemacht, dass es immer unser Anspruch ist, Tabellenführer zu sein. Jetzt sind wir es zumindest mal für ein paar Stunden", sagte der Vorstandschef des Fußball-Serienmeisters.