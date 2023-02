Tabellenschlusslicht SSV Jahn hält an Trainer Selimbegovic fest

Vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Samstag (18.2.) hat Jahn-Präsident Hans Rothammer Trainer Mersad Selimbegovic den Rücken gestärkt. Man wolle an Selimbegovic festhalten, so Rothammer am Freitag (17.2.) im Gespräch mit dem BR.

Trainerentlassung wäre "fataler Fehler"

"Wir haben nach einer langen Sitzung beschlossen, die Trainer-Frage für diese Saison zu beenden", sagte der Jahn-Präsident. "Wir wissen, was Mersad leistet und wie er sich reinhängt und die Mannschaft führt und motiviert." Man sei intern zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen, dass es ein "fataler Fehler wäre, jetzt diese Führungspersönlichkeit auszutauschen".

"Gehe nicht davon aus, dass wir absteigen"

Rothammer sagte im BR, er könne jeden Fan verstehen, der Angst vor einem Abstieg in die 3. Liga habe. "Die habe ich auch", so Rothammer. Laut Präsident ist die Chance auf den Klassenerhalt aber ohne einen Trainerwechsel höher.

"Ich gehe nicht davon aus, dass wir in die 3. Liga absteigen", kommentierte Rothammer mögliche Szenarien eines drohenden Abstiegs. "Natürlich ist es aber unsere kaufmännische Sorgfaltspflicht, dieses Szenario durchzudenken und durchzufinanzieren, das tun wir selbstverständlich ständig, auch ohne die Trainerdebatte."

Die Diskussion um die Zukunft Selimbegovics sei schädlich für die Mannschaft und senke die Wahrscheinlichkeit, dass der Jahn die nächsten Spiele gewinne. Nach der Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Samstag ist der Jahn bereits seit sieben Spielen sieglos und belegt momentan den letzten Tabellenplatz.