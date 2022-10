Tabellenletzter: Bambergs Basketballer stecken in der Krise

Neun deutsche Meisterschaften und sechs Pokalsiege - Brose Bamberg war eine Macht im deutschen Basketball. Aber die erfolgreichen Zeiten sind längst vorbei, die aktuelle Realität ist eine andere. Die Oberfranken stecken mit ihrem Trainer Oren Amiel in der absoluten Krise.

Tabellenletzter in der Bundesliga

Nur wenige Tage nach der Europapokal-Blamage gegen KB Ylli, einem Klub aus dem Kosovo, sind die Bamberger auch in der Basketball-Bundesliga am Tiefpunkt angekommen. Das 66:76 gegen die Veolia Towers Hamburg am Freitagabend bedeutete für das Team um Nationalspieler Christian Sengfelder nicht nur die fünfte Niederlage im fünften Ligaspiel, sondern auch den Absturz auf den 18. und damit letzten Tabellenplatz.

Noch hat Trainer Amiel Rückendeckung der Vereinsführung

"Wenn Dinge nicht mehr gut laufen, muss man etwas tun. Wir brauchen Veränderungen", stellte der israelische Coach nach der letzten Pleite fest. "Niemand ist mehr sicher, auch ich nicht", so Amiel. Aber noch sitzt der 50-Jährige sicher im Sattel, wenn es nach Geschäftsführer Philipp Höhne geht: "Ich habe mit keinem Wort irgendetwas gegen den Trainer gesagt. Ich habe gesagt, das Coaching-Team ist jetzt gefordert, dass sie die richtigen Veränderungen vornehmen - sowohl im mentalen Bereich, in der Einstellung, aber auch im Kader."

"Der Trainer steht für mich zur Zeit nicht zur Disposition!" Bambergs Geschäftsführer Philipp Höhne

Wright-Foreman nicht mehr im Kader

Bereits nach der Niederlage im FIBA Europe Cup hatte Amiel öffentlich um Verzeihung gebeten und von einem "peinlichen Auftritt" gesprochen. "Wir müssen nun Änderungen vornehmen, um die Situation in den Griff zu bekommen", hatte er nach der fünften Bundesliga-Niederlage in Serie angekündigt. Und er ging einen rabiaten Schritt, indem er Topscorer Justin Wright-Foreman suspendierte. Gespräche über eine Vertragsauflösung mit dem US-amerikanischen Point Guard laufen.

"Manchmal muss man als Trainer Entscheidungen treffen, die für Außenstehende eventuell nicht nachvollziehbar scheinen. Dennoch sind sie richtig, denn sie sind im Sinne des Teams. In unserer aktuellen Situation geht es darum, dass wir schnellstmöglich in die Spur finden." Bamberg-Coach Oren Amiel

Für viele Fans eine komplett unverständliche Entscheidung. Man darf gespannt sein, wie sich das Team entwickelt und die Saison für die Bamberger weitergehen wird.