T-Shirt statt Sprunganzug: Wintersportler bereit für neue Saison

Olympiasieger Vinzenz Geiger und Silbermedaillengewinnerin Katharina Althaus sind bei der DSV-Sommer-Einkleidung im T-Shirt statt im Sprunganzug zu sehen. Für die Athleten und Athletinnen des Deutschen Skiverbandes ist der Urlaub nach dem Olympia-Winter vorbei, zumindest für die, die einen hatten. Althaus hat mit ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau weitergemacht. "Hab da jetzt meine schriftliche Prüfung schon hinter mir, die mündliche kommt noch", so die 25-jährige Oberstdorferin.

Drei Monate sind seit den Olympischen Spielen in Peking vergangen. Genug Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten und neue Träume entstehen zu lassen. Althaus und Geiger freuen sich schon auf die Weltmeisterschaften in Planica. "Die letzten zwei, drei Winter waren schon sehr erfolgreich", erklärt Geiger. "Ich weiß, auf was es ankommt und an was ich arbeiten muss." Der 24-Jährige will sich entsprechend verbessern. "Wenn mir das gelingt, dann denk ich, wird es auch ganz gut laufen," so der Oberstdorfer.

Skicrosserin Maier muss noch um ihre Medaille bangen

Wünsche nach neuen Medaillen werden nur in einem Fall überschattet von der Angst, eine alte zu verlieren. Skicrosserin Daniela Maier kämpft nach dem dramatischen Rennen von Peking um ihr Edelmetall aus Bronze, nachdem der Weltskiverband FIS dem Einspruch ihrer Schweizer Konkurrentin stattgegeben hat.

Die Medaille hat bei Maier dennoch schon ihren Platz gefunden: "Momentan ist sie definitiv noch bei mir zuhause," sagt die 26-jährige Schwarzwälderin selbstbewusst. Maier hofft auf ein faires Urteil beim Internationalen Sportgerichtshof CAS und freut sich gleichzeitig auf den neuen Winter und da steht sie nicht allein.