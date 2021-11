Synchronschwimmen - der oft belächelte Sport

Marlene Bojer - deutsche Olympiahoffnung

Heute treffen wir Marlene Bojer. Die Münchnerin ist zur Zeit Deutschlands beste Synchronschwimmerin und die deutsche Olympiahoffnung. Sie ist von Cecilias Selbstversuchen beeindruckt. Die Körperspannung und das Wassergefühl der Schwimmerin sind ein enormer Vorteil.

Damit sich Synchronschwimmerinnen (Männer gibt’s kaum) über Wasser halten können, haben sie spezielle Paddeltechniken. Wasser hat ja bekanntlich keine Balken und Marlene Bojer kann sich dank ihrer Paddeltechnik unter Wasser in einen Handstand "paddeln", dabei schauen die Beine bis zum Po aus dem Wasser. Das Becken ist gut zwei Meter tief, trotzdem sieht es so aus, als stünde sie auf festem Boden.

"Das Paddeln ist meine einzige Stütze, deshalb ist die Paddeltechnik sehr wichtig. Wer das nicht übt, geht unter wie ein Stein. Das sieht man beim Nachwuchs, wer das Paddeln gut umsetzt, macht eine enorme Leistungssteigerung." Synchronschwimmerin Marlene Bojer

Synchronschwimmen - anstrengend und vielseitig

Synchronschwimmen ist nicht nur extrem anstrengend, sondern auch sehr vielseitig: Die Mädchen und Frauen sind gute und schnelle Schwimmerinnen, können locker 80 Meter am Stück tauchen, brauchen ein gutes Rhythmus-, Körper- und Wassergefühl und sind auch Akrobatinnen und Tänzerinnen. Zum Training im Wasser gehört Bahnenschwimmen ebenso wie das Üben der Figuren. An Land wird ebenfalls viel trainiert: Kondition und Schnellkraftübungen sowie Dehnen stehen hier auf dem Programm.

Orientierung unter Wasser schwierig

Wenn die Synchronschwimmerinnen bei ihren Übungen mit dem Kopf unter Wasser sind, benutzen sie eine Nasenklammer, damit kein Wasser in die Nase eindringt. Anfangs fällt unter Wasser vor allem die Orientierung schwer: Wo ist mein Kopf? Wie stehen meine Beine? Ist der Rücken gerade oder ist die Hüfte gebeugt?

Um das Körpergefühl zu schulen, hängen die Schwimmerinnen wie Fledermäuse am Beckenrand. Mit der Wand im Rücken fühlen sie, ob sie richtig gestreckt sind und weil sie sich mit den Händen am Rand festhalten, müssen sie sich auch nicht aufs Paddeln konzentrieren. Denn: "Es ist ganz schön viel auf einmal, an das man denken muss", lautet das Resümee von Cecilia.

"Wir sehen immer so fröhlich aus, aber innerlich sterben wir"

Mit den Profi-Tipps von Marlene Bojer kann sie den "Handstand" jetzt nochmal mitten im Becken üben, ohne Unterstützung durch die Wand. Und das klappt dann richtig gut!

Unter Wasser wird die Hauptarbeit geleistet und über der Wasseroberfläche muss es schön aussehen – das ist eine ganz andere Herausforderung als ein 400-Meter-Sprint, aber genauso anstrengend! "Wir sehen immer so fröhlich aus, aber innerlich sterben wir. Unsere Muskeln übersäuern nämlich ziemlich schnell", gibt Marlene Bojer zu bedenken.