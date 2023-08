Sydney Lohmann in Down Under: Allrounderin und "Tollpatsch"

Die Herkunft von Sydney Lohmanns Vornamen ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Auf einer Weltreise besuchten ihre Eltern auch die die australische Metropole und schon hatte Lohmann ihren Vornamen. Klar, dass während der Frauen-WM Down Under ein besonderes Augenmerk auf der Mittelfeldspielerin des FC Bayern liegt. Schließlich ist Sydney der Finalspielort, an dem die DFB-Frauen nur zu gerne am 20. August auflaufen würden.

Auch Lohmanns zweiter Vorname passt irgendwie: Matilda. Als "The Matildas" werden die Fußballerinnen der australischen Nationalmannschaft bezeichnet. In den ersten beiden Gruppenspielen fehlte die 23-Jährige wegen einer Adduktorenzerrung noch. Gegen Südkorea am Donnerstag (03.08., 12 Uhr/Livereportage zum Hören) könnte Lohmann zum Einsatz kommen und die gegen Kolumbien etwas uninspirierte offensive Mittelfeldreihe mit ihrer Kreativität befruchten.

Lohmann - die perfekte Allrounderin

Lohmanns Stärken: Sie fühlt sich hinter der Sturmspitze wohl - auf der Acht. Sie ist die perfekte Allrounderin, erobert defensiv die Bälle, wird aber regelmäßig auch offensiv gefährlich. Passend dazu ist nach eigener Aussage der Ex-Münchner Thiago ihr Idol. In der vergangenen Saison erzielte die 23-Jährige fünf Tore, bereitete zwei Treffer vor. Ein ordentliches Bewerbungsschreiben für einen Stammplatz in der Nationalmannschaft, doch dort hatten zuletzt die Oberpfälzerin Sarah Däbritz und Lohmanns Vereinskollegin Lina Magull aktuell die Nase vorn.

Feierbiest und Tollpatsch "Syd"

Abseits des Platzes ist Lohmann für jeden Spaß zu haben und gut befreundet mit Laura Freigang von Eintracht Frankfurt. Zusammen mit Klara Bühl, Lina Magull, Sarah Däbritz und weiteren feierten sie trotz des verlorenen EM-Finals in London vor einem Jahr bis in die Morgenstunden. Freigang kennt ihre Freundin "Syd" und findet, sie ist der größte Schussel im Team. "Das hätte ich nie gedacht, als ich sie kennengelernt habe, weil sie ist auch extrem intelligent, aber gleichzeitig so verpeilt und vergisst alles", erklärte Freigang in der Teamvorstellung.

Jugendspielerin des FC Bayern

Geboren in Bad Honnef wuchs Lohmann in Landsberg am Lech auf. Über den SV Lengenfeld, den VfL Kaufering und den SC Fürstenfeldbruck landete das Talent 2016 in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Parallel war sie bereits im Kader der ersten Mannschaft.

Im März 2017 debütierte sie in der Bundesliga, in November desselben Jahres erzielte sie ihren ersten Bundesliga-Treffer. Inzwischen ist sie im Mittelfeld der Münchner gesetzt. Ihr Debüt in der Nationalmannschaft gab Lohmann im November 2018. Dort kommt sie mittlerweile auf 22 Einsätze, in denen sie vier Tore erzielte. Bei der WM in Down Under könnten für Sydney Matilda Lohmann gerne sowohl Einsätze als auch Tore noch dazu kommen.