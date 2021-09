Svenja Huth: Konkurrenzkampf wächst vor großem Turnier

Keine zehn Monate vor den Europameisterschaften in England (6. bis 31. Juli) hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg "MVT" schon bewusst den Konkurrenzkampf um die Kader- und Stammplätze eröffnet. "Man wird eine deutsche Mannschaft sehen, "die dominant ist, die torhungrig ist", verspricht die 53-Jährige.

Auch Torfrau Svenja Huth weiß: "Der Konkurrenzkampf wächst immer vor so einem Turnier. Alle wollen sich zeigen, und das macht uns als Mannschaft stärker", Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben sei allerdings auch ein konzentrierter Auftritt wichtig: "In Spielen gegen vermeintlich schwächere Gegner ist es dann aber auch ganz wichtig, dass alle Spielerinnen souverän und konsequent agieren," so die 30-Jährige. Für die Unterfränkin, die aktuell beim VfL Wolfsburg spielt, ist der Auftakt zur WM-Qualifikation am Samstag (ab 16 Uhr im Livestream) in Dresden bereits eine Vorbereitung auf die EM 2022.

Am Dienstag (16.00 Uhr) ist dann in Chemnitz Serbien der Gegner. "Wir möchten natürlich zwei souveräne Spiel zeigen und die Spiele ganz klar gewinnen", sagt Ex-Bayernspielerin Melanie Leupolz. Denn, "wir wollen diese Weltmeisterschaft spielen".

Voss-Tecklenburg: Mannschaft ist dominant und torhungrig

Ein Dämpfer für die Ambitionen der DFB-Frauen ist jedoch das mangelnde Zuschauerinteresse. Die Anstoßzeiten jeweils am Nachmittag, am Samstag sogar fast parallel zur Männer-Bundesliga, gefallen Voss-Tecklenburg nicht. "Das liegt nicht an uns. Wir würden gerne um 18.00, 19.00, 20.00 Uhr spielen." Ihr Team werde dennoch mit Spielfreude glänzen, versprach die frühere Nationalspielerin: "Wir haben hoch motivierte, professionelle, spielfreudige Spielerinnen, die Support verdienen."

"Wir spielen für die, die da sind. Wir spielen für die, die am Fernseher sind und für die, die kein Interesse haben, spielen wir auch." Martina Voss-Tecklenburg

Ein halbes Dutzend etablierte Kräfte fehlt derzeit allerdings noch, allen voran die am Knie verletzte Spielführerin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg).