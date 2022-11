Sven Ulreich verlängert beim FC Bayern

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag mit Ersatztorhüter Sven Ulreich um ein Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert. Das teilte der Verein am Freitagnachmittag mit. "Diese Vertragsverlängerung drückt den sportlichen Stellenwert aus, den Sven für unsere Mannschaft hat. Er war und ist immer ein Rückhalt, wenn er gebraucht wird, auch in der Kabine", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den 34-Jährigen.

Der Back-up von Manuel Neuer kam in dieser Saison bereits zu acht Einsätzen, insgesamt hat er 86 Pflichtspiele für die Bayern bestritten. Es sei "wichtig, dass er in der Trainingsgruppe unserer Torhüter seit Jahren sehr gut mit Manuel Neuer abgestimmt ist. Beide unterstützen sich, und das brauchen wir auf dieser wichtigen Position", führte Salihamidzic aus. "Ich freue mich sehr, weiter beim FC Bayern zu bleiben", sagte Ulreich, der 2015 vom VfB Stuttgart nach München kam, 2020 zum Hamburger SV wechselte und im Sommer 2021 zu den Bayern zurückkehrte.

Nübel-Rückkehr immer unwahrscheinlicher

Die Zusammenarbeit insbesondere mit Nationalkeeper Neuer sei "über viele Jahre zu etwas Besonderem gewachsen, wir sind bestens aufeinander abgestimmt und meine Aufgabe macht mir viel Spaß."

Die Vertragsverlängerung Ulreichs lässt es als noch unwahrscheinlicher erscheinen, dass Alexander Nübel kommende Saison zum FC Bayern zurückkehrt. Der 26-Jährige Torhüter ist seit vergangener Saison zum AS Monaco ausgeliehen und ließ kürzlich verlauten, er wolle nur zum FC Bayern zurückkehren, wenn Manuel Neuer nicht mehr dort unter Vertrag stehe. Die Leihe zum AS Monaco läuft am Ende der Saison aus.