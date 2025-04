Hannawald offen: Thema Mentale Gesundheit "immer noch behaftet"

In der Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz nahm der ehemalige Skispringer Sven Hannawald eine Auszeichnung für sein soziales Engagement entgegen. Seine Stiftung setzt sich neben der Jugendförderung für psychische Gesundheit ein. Der 50-Jährige redete bei der Verleihung ganz offen über das Thema: "Auch in der Hoffnung, dass im Publikum eine Person sitzt, die es selber betrifft und durch die Veranstaltung dann den Mut hat, die richtigen Wege zu finden."

Skispringerin Hollandt: "Musste die Saison frühzeitig beenden"

Den richtigen Weg sucht aktuell auch Anna Hollandt, früher Rupprecht. Die deutsche Skispringerin fehlte beim Weltcupfinale in Lahti, wie auch schon bei den Weltmeisterschaften in Oslo. Den Grund dafür teilte die 28-Jährige auf Instagram mit: "Ich musste die Saison frühzeitig beenden, da ich gemerkt habe, dass ich mich mental immer tiefer in die Sch**** reite", so Hollandt.