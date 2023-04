SV Wehen – TSV 1860 | 15.4., 14 Uhr | BR Fernsehen & Stream

Die Aufstiegsplätze sind zu weit weg, doch Ziele hat Löwen-Coach Maurizio Jacobacci dennoch ausgegeben: "Wir wollen uns in den verbleibenden Spielen von unserer besten Seite zeigen", sagte der 60-Jährige nach dem ersten Heimspielsieg unter seiner Regie gegen den VfL Osnabrück. Am Samstag steht das Duell gegen Wehen Wiesbaden auf dem Programm.

Die Statistik spricht für München: In elf Partien gab es vier Siege für den TSV, einen für Wiesbaden und sechs Unentschieden. Am 13. Spieltag der Saison 2022/23 konnten die Löwen einen 3:1-Erfolg feiern. In der Tabelle haben derzeit allerdings die Wiesbadener die besseren Karten. Als Tabellenzweiter schnuppern sie mit 59 Punkten am Aufstieg. Der TSV 1860 liegt auf Rang acht schon 13 Zähler zurück.

Der Bayerische Rundfunk überträgt das Spiel am Samstag, 15. April, ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream. Moderiert wird die Sendung von Florian Eckl. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller.