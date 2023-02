SV Kelheim Gmünd: Deutscher Meister mit der Luftpistole

In den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole wurden am Wochenende in Neu-Ulm die deutschen Meister in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole gesucht.

An der Luftpistole setzte sich der SV Kelheim-Gmünd durch. Die Niederbayern konnten den Meisterspiegel, wie der Titel genannt wird, bereits zum vierten Mal mit nach Hause zu nehmen. Die Mannschaft setzte sich im Finale in Neu-Ulm deutlich mit 5:0 gegen den ESV Weil am Rhein durch.

Für die mit den Olympiateilnehmerinnen Carina Wimmer und Monika Karsch angetretene Mannschaft war es bereits der vierte Meistertitel. Für den Gastgeber, der SV Pfeil Vöhringen, war schon am Samstag Schluss.

Meister im Luftgewehr

Im Luftgewehr setzte sich die SSG Kevelear mit der Schützin des Jahres Anna Janßen durch. Sie holte mit ihrem Team die vierte Deutsche Meisterschaft infolge.