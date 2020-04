SV Donaustauf: Kicker helfen am Bau aus

Drei Kicker des SV Donaustauf, derzeit Tabellenelfter in der Bayernliga Süd, haben während der Corona-Krise einen schonungslosen Tapetenwechsel vorgenommen. Sasha Diakiese (23), Kevin Rääbis (26) und Abulai Dabo (25) sind seit Anfang April auf einer Baustelle in Leipzig aktiv. "Irgendwann fällt einem buchstäblich die Decke auf den Kopf, und dann war es meine Idee zu sagen: Wenn ihr raus wollt, könnt ihr arbeiten und euch was in der Zeit dazuverdienen", so Donaustaufs Sportdirektor Matthias Klemens gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

"Mal was Neues im Leben"

Der 48-Jährige besitzt eine Firma für Sanierung sowie Denkmalschutz und hat auf seinen Baustellen genug Bedarf an Arbeitskräften. Also bot er seinen Fußballern die ungewöhnliche Aufhilfsbeschäftigung in Sachsen an. Diakiese, Rääbis und Dabo, die sonst in der Nähe von Regensburg dem Ball nachjagen, schlugen ein und arbeiten nun täglich von acht bis 17 Uhr mit. "Das ist mal was Neues im Leben", sagte der Österreicher Diakiese, der auch schon mit einem Presslufthammer Wände zerstört hat.