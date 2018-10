Suzuka: Hamilton führt bei Formel 1-Rennen

Der deutsche Formel 1-Pilot Sebastian Vettel ist in Japan zur Aufholjagd gezwungen. Der Ferrari-Pilot begann den fünftletzten Saisonlauf in Suzuka nach verkorkster Qualifikation nur von Startplatz acht und zeigte im Rennen einen Tick zu wenig Geduld.

Vettel braucht starke Nerven

In der achten Runde war die Aufholjagd von Sebastian Vettel zunächst beendet. Sein Versuch, nach einer Safety-Car-Phase Max Verstappen innen zu überholen, endete mit einer Kollision und einem Dreher. Vettel fand sich zwischenzeitlich auf dem vorletzten Platz des Feldes wieder. Dabei hätte er vermutlich nur ein bisschen Geduld haben müssen, da Verstappen nach dem Zwischenfall mit Räikkönen noch eine Fünf-Sekunden-Strafe an der Box absitzen muss. In Runde 14 von 53 lag Vettel jedoch schon wieder auf Platz 14.

Hamilton vor Bottas und Verstappen

Von der Pole Position aus startete WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes. Der Brite führt in der Gesamtwertung bereits mit 50 Punkten Vorsprung auf Vettel und könnte seinem fünften Weltmeistertitel ein großes Stück näher rücken. Holt sich der Brite in Suzuka seinen neunten Saisonsieg, gibt es wohl kaum noch einen Zweifel an seinem fünften Weltmeistertitel.

Das Training lief für Vettel schon schlecht

Schon im Training konnten die Ferrari nicht mit Mercedes mithalten. In der Qualifikation wählte die Scuderia zunächst die falschen Reifen, dann versteuerte sich Vettel. Zwar hat der Hesse schon viermal in Suzuka gewonnen, im Ferrari aber noch nie.