Surfer Sebastian Steudtner und die Riesenwellen

Laureus-Botschafter und Gründer von "Wir machen Welle"

Neben seinen sportlichen Leistungen ist der in Nürnberg aufgewachsene 35-Jährige auch sozial engagiert. Er ist Laureus Sport for Good-Botschafter und hat im Juni 2017 den gemeinnützigen Verein "Wir machen Welle" gegründet. Dieser setzt Surftherapie für Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen in Deutschland um.

Steudtner erklärt, was es damit auf sich hat: "'Wir machen Welle' ist eine Jugendorganisation, die meine Schwester und ich vor vier Jahren gegründet haben. In einem Projekt, dass ich unterstützt habe, habe ich gesehen, was Surfen für einen positiven Effekt auf Kids hat." Daraus habe er "realisiert, dass das Surfen auch auf mich diesen Effekt hatte. Ich war als Kind hyperaktiv, extrem und bis heute halte ich mich an die Regeln, die ich für richtig halte, sozusagen. Und habe aber im Sport meinen Anker gefunden und der mich auch immer geradeaus gehen lassen hat und am Ende auch erfolgreich hat werden lassen muss". Ihm ist klar: "Ohne Sport, wäre bei mir einiges schiefgelaufen in meinem Leben und dementsprechend habe ich es verstanden, was der Sport und was das Surfen für die Kids macht".