Surfer-Paradies an der Pegnitz: Nürnberger "Fuchslochwelle"

Was in München die Eisbach-Welle im Englischen Garten ist, soll die "Fuchslochwelle" im Nürnberger Stadtteil Schniegling werden: ein Surf-Spot vor der Haustür, der vielleicht auch Surf-Sportlerinnen und -Sportler von außerhalb der Metropolregion anzieht.

Heute wurde die Surfwelle in der Pegnitz bei strahlendem Sonnenschein offiziell eröffnet. Zur Einweihung erschienen auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (beide CSU). Ab sofort müssen fränkische Surfer also nicht mehr an die Ozeane reisen, um ihre Sportart auszuüben, sondern können das bundesweit einmalige Pilotprojekt im Flusslauf der Pegnitz nutzen.

Verein Nürnberger Dauerwelle steckt hinter Surf-Welle

Die neue Surf-Welle ist in 20 Monaten Bauzeit im Fuchsloch im Nürnberger Westen entstanden. Mehr als zehn Jahre hat es nach Angaben des gemeinnützigen Vereins Nürnberger Dauerwelle von der Idee bis zur Fertigstellung der Anlage gedauert.

Söder: "Klein-Hawaii zwischen Nürnberg und Fürth"

Das Engagement der Vereinsmitglieder hat auch Ministerpräsiden Söder beeindruckt: "Am Ende hat sich der Einsatz der Surferinnen und Surfer hier vor Ort gelohnt. Ich glaube, das ist auch ein Mutmacher-Projekt in diesen schweren Zeiten. Klein-Hawaii zwischen Nürnberg und Fürth, das finde ich einfach cool", sagte der Ministerpräsident bei der Eröffnung

Etwa drei Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Den Löwenanteil des Projekts haben der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg finanziert. Zudem wurden Sponsoren gesucht.

Surf-Wellenanlage an der Pegnitz

Die acht Meter breite "Fuchslochwelle" entsteht durch eine Wellenanlage in einem Kanal parallel zur Pegnitz. Federführend bei der technischen Umsetzung der stehenden Welle war die Universität Innsbruck. Ein Wehr staut das Flusswasser auf, das durch den Kanal über eine Rampe gelenkt wird. Unten trifft es auf langsameres Wasser, wodurch Wellen entstehen.

Da die Rampe modular aufgebaut und verstellbar ist, soll auch bei niedrigem Wasserstand ein Surfen möglich sein – die Welle wird nur aus den natürlichen Ressourcen gespeist. Außerdem lässt sie sich zum Beispiel für Einsteiger oder Fortgeschrittene einstellen. So sollen die Wellen ab jetzt die Surfer das ganze Jahr über sportlich herausfordern. Gesurft wird auf einem normalen Brett, gegen die Welle.

Über App zukünftig Surfzeiten buchen

Ab sofort steht die Fuchslochwelle den Vereinsmitgliedern zur Verfügung. "Wir müssen das betreiben, da geht es auch um Sicherheit. Das einfachste ist also, wenn man Mitglied bei uns ist. Dann kann man einfach kommen und bekommt seine Surfzeiten", so der Vereinsvorsitzende Thorsten Keck. Ab Sommer soll die Welle aber auch der Öffentlichkeit offen stehen. Über eine App sollen dann Surfzeiten gebucht werden können, so Keck.

Erster Rapid-Surfing-Wettbewerb im April

Ab dem Sommer soll es dann auch öffentliche Nutzungszeiten für alle Surfbegeisterten geben. Und schon im April sollen bei den dritten Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfing – dem Surfen auf stehenden oder künstlich laufenden Wellen – die Besten der lokalen Surf-Szene gegeneinander antreten. Nach Angaben des Deutschen Wellenreitverbands ist das eine neue Disziplin, für die sich zunehmend Sportlerinnen und Sportler begeistern.