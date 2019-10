Supertaifun "Hagibis" wirbelt Formel-1-Plan durcheinander

Aus Sorge vor den drohenden Auswirkungen des Taifuns findet die Formel-1-Qualifikation zum Grand Prix von Japan erst am Rennsonntag statt. Alle für den Samstag auf dem Suzuka International Racing Course geplanten Aktivitäten seien abgesagt worden, gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. "Der Motorsport-Weltverband FIA und die Formel 1 unterstützen die Entscheidung im Interesse der Sicherheit für die Zuschauer, Wettbewerber und jeden sonst auf dem Suzuka Circuit, hieß es in der Mitteilung.

Mercedes dominiert im Training

Ferrari-Star Sebastian Vettel und die anderen Rennfahrer hatten deshalb nur die zwei Trainingseinheiten um ihre Wagen auf das 17. Saisonrennen abzustimmen. Den Trainingstag dominierte Mercedes. In beiden Läufen sicherte sich Valtteri Bottas die Bestzeit. Der Finne hatte mit seiner schnellsten Runde in 1:27,785 Minuten 0,10 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton. Sebastian Vettel landete im Ferrari direkt hinter seinem Stallrivalen Charles Leclerc nur auf dem fünften Platz. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull, Renault-Pilot Nico Hülkenberg fuhr auf Position 18.

Die Qualifikation findet nun am Sonntag um 10.00 Uhr Ortszeit statt, wenn sich die Wetterlage bis dahin beruhigt haben sollte. Das Rennen soll wie geplant um 14.10 Uhr (7.10 Uhr deutscher Zeit) starten.