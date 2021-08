Supercup: Siegloser Nagelsmann verspürt keinen Druck

Stanisic wohl wieder von Beginn an dabei

Umso mehr kommt es in Dortmund auf die Defensive um den neuen Abwehrchef Dayot Upamecano an. Doch der Neuzugang aus Leipzig hatte gegen Gladbach nicht seinen besten Tag, wirkte unbeholfen. Trotzdem vertraut Nagelsmann dem 22-Jährigen und nimmt ihn in Schutz. "Mit seinen Kollegen hatte er noch nicht so viele Einheiten. Die Diskussion über seine Leistung fand ich nicht gerechtfertigt. Er ist ein junger Spieler, der erstmal reinkommen muss und seinen Rhythmus sammeln muss."

Beim Bundesliga-Auftakt bildeten Niklas Süle, Upamecano, Alphonso Davies und Josip Stanisic eine Viererkette, die nicht immer stabil war. Ob diese Formation am Dienstag auch wieder auf dem Platz steht, wollte sich Nagelsmann nicht festlegen. lobte aber explizit den erst 21-Jährigen. "Er ist ein sehr verlässlicher Spieler, der wenig Ausschläge hat und Verlässlichkeit mitbringt. Damit steht er für morgen auch wieder in der Verlosung."

In Dortmund kehrt Corentin Tolisso wohl in den Kader zurück. Der Weltmeister habe nach Corona-Quarantäne "sehr gut trainiert", sagte Nagelsmann.